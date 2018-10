SEGUNDO SOL Karola fica pobre e entrega toda a sua fortuna a Valentim

Demorou, mas logo Valentim (Danilo Mesquita) vai descobrir que Luzia (Giovanna Antonelli) é a sua verdadeira mãe. Mas quem não vai ficar nada bem com essa história é Karola (Deborah Secco), que além de levar um fora do rapaz, vai ter que engolir a aproximação dele com a rival. Mas não é que ela vai surpreender Valentim com um gesto bastante inusitado?

Mesmo depois de descobrir que Karola o roubou de Luzia, Valentim vai fazer uma visita à perua. Mas, ao chegar na cobertura, ele vai ficar chocado com o abandono do lugar. A loira vai dizer que a vida não faz sentido sem ele e começa a falar mal de Luzia:

"Eu fico imaginando você, ali, com a sua outra mãe, com sua nova família... eu fico louca, fico transtornada! Me diga a verdade, você está se dando bem com a marisqueira?"

Valentim muda de assunto e pede: "Não fale de Luzia que ela não fala nada de você!"

Karola implora para que ele não a abandone, e Valentim confessa:

"Eu tenho muita pena de você! Eu quero muito que você ache um rumo, um sentido pra sua vida! Quero que você encontre uma maneira de recomeçar, viu?"

É então que a trambiqueira declara o seu amor e revela a decisão que tomou: "Nada mais faz sentido! Meu único desejo antes de morrer é que você me perdoe, meu filho! De verdade! Só isso que eu quero! E pra isso, eu tomei uma decisão: eu vou devolver todo o dinheiro que era seu. Eu não quero mais que você pense que eu sou uma interesseira, que tudo o que eu fiz por você foi por dinheiro!"

O rapaz fica contrariado, mas Karola assina um cheque e o entrega:

"Está aqui, filho, sete milhões e meio de reais. Tudo que restou da fortuna de Beto Falcão. É todo o dinheiro que tenho na vida, e agora é todo seu! Você faça o que você quiser com seu dinheiro! Doe, queime, rasgue, gaste, se vira!"