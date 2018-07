Agenda Léo Lins chega a Campo Grande com seu espetáculo “Bullying Arte” "Turnê que roda o Brasil há um ano será apresentada no dia 21 de julho"

O nome do show é polêmico. As piadas também. Mas, apesar do humor ácido, o humorista Léo Lins promete fazer rir sem usar palavrões e de forma consciente. Campo-grandenses poderão conferir de perto como ele faz isso no próximo dia 21 de julho, quando Léo Lins se apresenta no Palácio Popular da Cultura.

Rei do humor negro, como se autodenomina, o humorista carioca lança mão de um roteiro afiado, fazendo piadas sobre a realidade local e abordando satiricamente temas delicados do cotidiano da cidade e de seus moradores. Em Campo Grande, os buracos das ruas, chipas de um real e até a violência do bairro Nova Lima já foram citados no vídeo de divulgação do show.

“Bullying é um ato ofensivo, mas o meu objetivo não é fazer a ofensa pela ofensa, e sim utilizar temas tabus de forma engraçada. Só que eu deixo o politicamente correto um pouco de fora”, explica.

Mágica, stand-up, livros e TV

Formado em Educação Física, Leonardo de Lima Borges Lins, começou sua carreira em 2005 com shows de mágica, integrou o primeiro grupo de stand up do país, o Comédia em Pé e, desde 2009, vem investindo em sua carreira solo.

Fã de Chris Rock, Damon Wayans e Eddie Murphy, o artista já lançou três livros, um deles "Comédia em Pé - O Livro", foi coautor ao lado de Claudio Torres Gonzaga, Fernando Caruso, Fábio Porchat e Paulo Carvalho. Atualmente, é repórter do talk show The Noite com Danilo Gentili.

Serviço

O show “Bullying Arte” acontece no dia 21 de julho à partir das 19h30 no Palácio Popular da Cultura. Os ingressos estão sendo vendidos no site www.realizashows.com.br e custam de R$ 30,00 a R$ 60,00.