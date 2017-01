Show Léo Santana se apresenta na festa da Santinha em Campo Grande

Foto: Reprodução

O cantor Léo Santana faz show em Campo Grande no próximo dia 18, o evento será realizado na casa noturna Kamalotte. O músico foi vocalista da banda Parangolé e vem a Capital pela primeira vez.

O empresário Marcos Yule confirmou no início da semana em sua página no Facebook o show do Léo Santana no dia 18 de janeiro, o evento será numa quarta-feira.

Após a divulgação, a atração ganhou repercussão entre os campo-grandenses nas redes sociais. Léo é aguardado há anos pelos fãs da Capital. O músico também gravou vídeo confirmado sua presença no evento.

A Festa da Santinha leva o nome do novo sucesso do cantor, que promete ser febre no carnaval de Salvador, onde o trio comandado por Léo é um dos mais procurados.

Os organizadores ainda não divulgaram detalhes sobre o show, mas adiantaram que os convites estãrão no Gugu Lanches para venda.

Confiram o vídeo feito pelo Léo Santana na página do Marcos Yule: https://www.facebook.com/marcos.yule/videos/vb.100002056588561/1171741292904412/?type=2&theater