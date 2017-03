Cabaré Leonardo e Eduardo Costa fazem show na Capital na próxima semana

Leonardo e Eduardo Costa vêm a Campo Grande pela segunda vez com a turnê Cabaré. Dessa vez, festejando o segundo DVD, intitulado “Cabaré Night Club” que reúne um apanhado de grandes sucessos da música sertaneja e um corpo de balé invejável.

O sonho que começou em 2015, já acumula mais de 80 milhões de cópias vendidas, além de diversos prêmios e uma turnê que passou pelas principais cidades do Brasil. A parceria deu tão certo, que Leonardo declarou recentemente a um programa de TV, que quando faz shows da carreira solo, fica procurando por Eduardo Costa no palco. A dupla se apresenta no dia 11 de março, sábado, no Diamond Hall.

Diferente de tudo que o público brasileiro está acostumado a ver em shows, Leonardo e Eduardo proporcionam um grande espetáculo com repertório consagrado, cenário grandioso e luxuoso, além de dançarinas que remetem aos lendários cabarés parisienses e aos musicais da Brodway.

Mas o show tem seu ponto alto mesmo através da relação de amizade que tem sido construída ao longo dos últimos anos por Leonardo e Eduardo. Uma sintonia que é traduzida através da autenticidade e irreverência, que chega a emocionar os fãs..

No dia 11 de março, sábado, eles estarão de volta a Campo Grande no Diamond Hall, cantando e encantando com músicas como: “As Andorinhas”, “Telefone Mudo”, “Crises de Amor”, “Moreninha Linda”, “Viva a Vida”, “Duas Camisas” e muitos outras.

Serviço

Mais informações pelo telefone (67) 3025 4006. (Com Assessoria)