Desafio LifeCG exercícios ao ar livre e desafio para perda de peso

Foto: Divulgação

Para quem deseja perder peso aliado à funcionalidade, um novo espaço chegou a Campo Grande a Life CG, que promete a perda de 10 quilos em 15 dias.

Excelente academia funcional localizada em uma área de fácil acesso com um diferencial, às atividades também são desenvolvidas ao ar livre, já que a academia fica na região da Mata do Jacinto próximo ao Parque Ecológico do Sóter.

A novidade dessas atividades é que elas são acompanhadas não só por um profissional de Educação Física, mas também por nutricionistas que ajudam auxiliando na alimentação saudável. O desafio consiste em perder peso tomando um sheik proposto pela academia e fazendo o acompanhamento correto durante o período de 15 dias.

Foto: Divulgação

É possível que o candidato ao desafio perca em média 10 quilos com durante esse período, claro ele precisa participar de todas as etapas do desafio, que não deixa de ser um tratamento, que é potencializado com o auxilio da atividade física.

A Life CG é muito bem localizada na Rua Olímpio Klafke 122 no Bairro Mata do Jacinto, com ambiente climatizado e pessoas capacitadas para lhe atender da melhor maneira, e prontas para te ajudar a conquistar seu objetivo.

Serviço

https://www.facebook.com/evslifecg

Fone: (67) 99202-4232

Horário de funcionamento: 7:00 - 9:30/11:00 - 14:00/17:30 - 19:30

Sábado, 8:30 - 14:00.