Interação Liga das Atléticas apoia Acolhida temática da UCDB

A Liga das Atléticas da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) apoia a Acolhida temática que a Instituição prepara para a próxima quarta-feira (31/01) na recepção dos novos acadêmicos e promete punir integrantes infratores e multar a respectiva atlética. Neste ano, os calouros serão recebidos no primeiro dia de aula com tema inspirado em um game famoso, que atravessa gerações e está presente nos dias atuais.

“Aquele velho modelo de trote e brincadeiras de mau gosto já ficaram no passado; essa prática nunca foi saudável. Além de não integrar, acabava gerando medo e desconfiança por parte dos novatos. Estamos em novos tempos, trabalhamos com a união, com a conversa, com a acolhida e como a própria palavra diz, um recebimento com amizade e respeito”, destaca o presidente da Liga das Atléticas, Renato Alves Orrico, acadêmico do 9º semestre de Psicologia.

Em caso de desrespeito as boas condutas, o integrante e a atlética pertencente poderão sofrer punições. “O integrante que não quiser seguir a conduta correta poderá ser convidado a se retirar da liga e a atlética pode arcar com uma multa”, explica.

Na Acolhida, tanto no período matutino, quanto no noturno, as atléticas de Direito e Engenharias vão realizar apresentações das baterias, enquanto os integrantes das demais atléticas, todos uniformizados, estarão no campus fazendo a integração com os novos acadêmicos, dando as boas vindas. Na UCDB, são 12 atléticas na qual participam cerca de mil associados.

O 9º Batalhão da Polícia Militar fará no primeiro dia de aula policiamento ostensivo ao redor da Instituição, no intuito de coibir qualquer tipo de trote e o consumo de bebida alcoólica por menores. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) também estará presente para garantir um trânsito seguro e fluido.