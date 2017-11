Modernidade Lives no Facebook é nova chance de sucesso para cantores sertanejo "O cantor campo-grandense Luis Felipe conta sobre novo projeto nas redes sociais"

Cantor Sertanejo Luis Felipe, 16 anos de idade. Foto: Divulgação

Luis Felipe tem um álbum de músicas românticas de 7 faixas em seu canal no YouTube em sua fan-page um de seus vídeos da música 'Coração Quebrado', já ultrapassa 100 mil visualizações, ele que além de cantar e compor toca acordeom (gaita), violão, viola e bateria é considerado um dos artistas mais jovens com experiência profissional em Campo Grande. Luis traça uma carreira promissora repleta de muita musicalidade. "Gosto muito de música, música boa de raiz ao universitário, ouço de tudo e tento absorver um poquinho de cada gênero para minhas composições", explica Luis Felipe.

Campo Grande é considerado um berço de sucessos, entre se destaca Michel Teló, que iniciou no grupo de baile Tradição e depois ingressou carreira solo, vindo a ser considerado um dos maiores artistas da atualidade. Por ter o estilo muito parecido com o de Michel, só que com uma roupagem mais contemporânea, Luis Felipe conta que o astro é uma de sua maiores inspirações, "Michel para mim é um grande artista e uma pessoa com quem um dia quero ter o prazer de dividir os palcos, se assim Deus quiser", comenta Luis.

Foto:Divulgação

A moda entre os artistas que estão em início de carreira e o que vem rendendo revelações ao Brasil, são as lives na rede social Facebook, Luis explica que por ser uma rede social muito ultilizada há uma interação maior entre cantor e apreciadores do seu som, "Vou começar a fazer também, quero lançar pelo menos dois covers por semana de músicas já conhecidas e as vezes uma composição minha também... Acredito muito na força da rede social", destaca o cantor.

Uma das revelações mais recentes e que surgiu para grande público através das redes sociais é a dupla (duo) Anavitória, que já é sucesso no Brasil e nessa mesma onda muitos artistas começaram a surgir para o mundo.

Luis Felipe tem um estilo muito marcante, sua rede social é repelta de elogio de várias partes do Brasil e até do exterior, "Uma fã, muito querida me elogiando e fez questão de lembrar que estava ouvindo meu som na Itália", conta Luis.