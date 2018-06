Lançamento Livro que aborda gravidez precoce será lançado nesta quarta-feira "A obra acompanha a vida de Mariana depois da descoberta da gravidez aos 14 anos"

O romance “Não era o momento certo”, que apresenta os dilemas e desafios da gravidez na adolescência através do olhar da psicóloga e escritora Rosemari Gindri, que há mais de 30 anos atua como psicoterapeuta com público predominantemente feminino Foto: Divulgação/ Raquel de Souza

Um em cada cinco bebês que nascem no Brasil é filho de mãe adolescente, segundo dados divulgados no último ano pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). Atenta a essa realidade, a psicóloga e escritora Rosemari Gindri decidiu abordar o assunto em seu romance “Não era o momento certo”, que apresenta os dilemas e desafios da gravidez na adolescência e será lançado nesta quarta-feira (27), às 19h30, no Fran’s Café. “O livro é resultado da minha preocupação com a gestação precoce. Acredito que será útil para adolescentes, tanto do sexo feminino quanto masculino, para os pais e familiares e também para as escolas”, conta Rosemari.

A obra acompanha a vida de Mariana depois da descoberta da gravidez aos 14 anos, os sonhos que ela percebe que terá que adiar, o medo da reação da família e as muitas mudanças. No decorrer da história a personagem encontra acolhimento, reforçando a importância do apoio da família durante esse momento, e a mãe acompanha a gestação sem condená-la. Mas ela enfrenta também problemas, e tem que ficar hospitalizada depois que o bebê nasce prematuro. “Decidi abordar esse aspecto para dar um alerta dos perigos, não só psicológicos mas também físicos, porque o corpo de uma adolescente não está totalmente preparado para a gestação”, explica a autora.

O livro ressalta a importância de figuras femininas maduras na orientação da jovem mãe, mas também alerta para a ausência masculina, pois culturalmente a criação de filhos ainda é erroneamente atribuída somente à mulher. A proposta da escritora é que esses assuntos sejam mais discutidos dentro das famílias e das escolas. “Tenho uma preocupação enquanto psicóloga de trazer o adolescente pra realidade e discutir temas que às vezes são considerados muito pesados, é uma proposta que também aparece no meu próximo livro ‘Vamos falar sobre a vida’, que irá tratar do suicídio entre adolescentes”, adianta.

Serviço: O lançamento do livro “Não era o momento certo”, escrito pela autora Rosemari Gindri e publicado pela Life Editora, será realizado nesta quarta-feira, dia 27 de junho, às 19h30 no Fran’s Café, que fica na Rua Marechal Rondon, 2453 – Centro.