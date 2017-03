Mundo Nerd Loja Nerd será reinaugurada por jovens com novidades e "Feira de Troca" na Capital "Haverá promoções, sorteios e torneios de Pokémon e Magic sem restrições de deck"

Uma das lojas mais queridas e conhecidas entre os nerds e amantes da cultura, a XD Comics, esteve com as portas fechadas durante uma semana, vários clientes passavam em frente, todos muito curiosos, por pessoa estarem a todo tempo trabalhando dentro da loja, mas é claro que 'os grandes sábios', imaginavam que forças maiores trariam uma grande novidade. É isso mesmo, a loja estava sendo modificada, para trazer novidade, comodidade e com nova roupagem para seus clientes e será reinaugura nesse sábado (25).

E para mostrar à que veio a reinauguração começará com Feira de Trocas, torneios de cardgames e muitas novidades. O evento marca uma nova fase da loja, que agora estará sob nova direção.

Foto: Divulgação/Assessoria

Rafael Garcez, sócio-fundador da loja em 2011, diz que sente o dever cumprido e que seu sonho foi realizado, ter uma loja que ele, enquanto consumidor, conseguisse comprar seus quadrinhos.

“Saía do trabalho depois das 17h e tinha que ir correndo pra banca de revistas mais próxima possível pra conseguir comprar. E nem sempre conseguia, ou era aquele produto que queria”, revela Rafael sobre a o início da loja.

Após 6 anos de muita luta, dirigindo seu sonho, Rafael se despede da loja, e se diz feliz por estar passando para as mãos de pessoas que confia. “Estou bem feliz que a XD vai continuar, o Magno [sócio antigo] vai permanecer e com a chegada do Henrique e da Jéssica, vão mudar muita coisa. Estou bem curioso pro que vem aí”, completou..

Os novos sócios frequentavam a XD Comics e assim como todos os outros ficaram surpresos com a notícia do fim da loja e resolveram através também de um sonho acreditarem no negócio.

“Lamentamos a notícia do fim da loja, por ser um lugar que as pessoas se reúnem e se divertem. Decidimos investir, e vamos tentar fazer a loja ainda mais agradável para o nosso público”, ressalta o novo sócio Henrique Kawaminami de apenas 23 anos.

Foto:Divulgação/Assessoria

A também nova sócia Jéssica Carvalho (21) explica que a loja teve e terá muitas mudanças, tanto na estrutura física quanto em novidade de produtos. “Vamos fazer mais eventos, criar promoções, fazer sorteios, e sair dessa rotina de loja comercial comum. Somos um comércio diferente do que se tem na cidade, temos que ser diferentes”, diz a moça que é estudante de publicidade.

Magno Mustang está ansioso pela reinauguração e antecipa que novos produtos serão vendidos. “Estamos investindo em novos produtos. Alguns não chegarão a tempo da reabertura da loja, mas com certeza estaremos divulgando assim que chegar em nossas redes sociais. Estamos abertos para sugestões de clientes.”, conta Mustang. Ele ainda revela: “Estamos trazendo artigos de kpop, aguardem!”.

Dessa forma Campo Grande não só recebe uma loja nerd, mas também recebe dois novos sonhadores acreditando no sucesso de seu negócio, o que para nosso cenário econômico é de se contemplar a bravura. Você que se interessou em conhecer a loja pode estar aproveitando a inauguração que terá muitas promoções e novidades.

Serviço

O evento de reinauguração irá começar ás 14h neste sábado (25), com a “Feira de Troca Tudo”, promoções, sorteios e torneios de Pokémon e Magic sem restrições de deck até ás 21h na XD Comics, localizada na Rua Uberlândia, 28, próxima à Estácio de Sá da Avenida Fernando Correia. Mais informações no evento e na página do Facebook.