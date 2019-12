FAMOSA Mãe de Lexa investe em plásticas para estrear como rainha de bateria Darlin Ferrattry, que desfila em 2020 pela Unidos de Bangu, na Série A do carnaval carioca, colocou 350 ml de silicone e fez lipoaspiração no abdômen e no bumbum

Darlin Ferrattry estreia como rainha de bateria da Unidos de Bangu, da Série A, em 2020 Foto: Marcos Serra Lima/G1

Mãe da cantora Lexa, a empresária Darlin Ferrattry decidiu encarar 350 ml de silicone e uma lipoaspiração depois de herdar da filha uma coroa de rainha de bateria. Darlin assumiu o trono dos ritmistas da Unidos de Bangu, da Série A do Rio.

Lexa, que saiu em Bangu este ano, reinará à frente da Unidos da Tijuca, no Grupo Especial do carnaval 2020.

"A solução é a cirurgia, meu amor. Planejei peitos grandes, bumbum maior e barriga seca. Coloquei 350 ml de silicone. Já tinha colocado próteses antes, mas queria dar uma turbinada. No bumbum a gente fez aquela lipo, para dar uma arrebitadinha. Foi uma investida geral", conta Darlin.

"Não vou ser humilde de dizer que fiquei preocupada em ocupar um cargo antes ocupado pela minha filha. A gente criou um amor muito grande pela escola, e eu sempre me dei muito bem com a comunidade", disse Darlin.

"Tinha certeza de que todo mundo iria me receber muito bem. É uma família que ama o carnaval... a filha tá saindo, e a mãe entrando. Me sinto em casa", completou.

O PESO DA COROA

Ainda se acostumando com o assédio e com os holofotes virados para ela, Darlin, de 40 anos, deixou o status de mãe de famosa e virou celebridade.

"Estar do outro lado hoje é muito diferente para mim. Sou empresária e não estou acostumada com toda essa exposição. Agora as pessoas me notam, querem tirar foto, me entrevistar. Estão prestando mais atenção em mim. E estou à vontade com tudo isso. Está sendo divertido e [estou] realizando um sonho", diz.

Para o sonho se realizar por completo ainda resta ela pisar na Marquês de Sapucaí. "Estou muito tensa para entrar na Sapucaí. Mas, quando a Lexa me perguntou se eu estava pronta para encarar o desafio, na hora já falei que estava pronta e mandei ir buscar a faixa. Vou dar o meu melhor", completa.

Darlin também garante que sua passagem à frente da bateria será ousada, sem discrição na fantasia. "Gosto de ser ousada e estou me preparando para isso. A fantasia vai ser desse jeito: com ousadia. Vai ter decotão, mas com um limite. Até porque quero colocar para jogo o silicone novo", finaliza.