FAMA Maju Coutinho será a nova apresentadora do 'Fantástico' A jornalista vai ganhar uma nova oportunidade na Globo!

Foto: Divulgação

Nos últimos meses a Globo passou a promover uma verdadeira 'dança das cadeiras' entre seus apresentadores, com mudanças de posto e até demissões de alguns profissionais. A emissora quer dar um 'novo ar' e repaginar suas atrações.

Segundo as informações do colunista Lauro Jardim, do Jornal 'O Globo', Maju Coutinho agora vai ganhar uma nova oportunidade no departamento de jornalismo da emissora. A profissional vai assumir o comando do Fantástico ao lado de Tadeu Schmidt. Poliana Abritta, que também apresenta o dominical, entrará de férias.

Maju continuará também fazendo parte do rodízio de apresentadores à frente do 'Jornal Nacional'. A profissional entrou na Globo há 12 anos e desde lá já passou por inúmeros telejornais a té se tornar reconhecida e hoje âncora do maior jornal do País.