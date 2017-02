Mamão enfrenta seu primeiro paredão no BBB17

Foto: Rede Globo

Como quem tá na chuva é para se molhar, o representante sul-mato-grossense da casa mais vigiada do Brasill enfrenta o seu primeiro paredão. Ilmar Renato, o Mamão, foi escolhido por Pedro para ir para a berlinda após o "Big Fone" tocar e Pedro ter a missão de escolher um dos brothers para ir direto para o Paredão.

Logo em seguida, Daniel escolheu o médico Marcos para enfrentar o amigo na preferência do público. Mas o paredão triplo, reservava surpresas. Mamão, não se fez de rogado, ao ser chamado para ir ao confessionário, primeiro lembrou o centenário do poeta Manoel de Barros. "Primeiramente quero lembrar o centenário do poeta Manoel de Barros, sul-mato-grossense", afirmou com serenidade para em seguida deixar claro que escolheria seu adversário: Luis Felipe.

E Mamão foi certeiro, já que mesmo o ex-mister Amazonas tendo o "poder do voto duplo" que ele tanto se gabava, a estratégia de Pedro em mandar primeiro Ilmar para o paredão e depois votar em Luis Felipe no confessionário, fez com que Mamão conseguisse ir para o embate junto com ele, já que nessa disputa, a realidade é que "doctor" é quase café com leite, pois aqui fora, ele tem uma grande preferência.

Luis está bem "p da vida" com a situação e desdenhou do adversário. "Eu serei bem filho da p**a se não voltar de um paredão com ele", disse sobre Ilmar, causando é claro revolta da torcida e muitas risadas no lado de cá.