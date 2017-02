BBB 2017 Mamão ganha título de "galã de humanas" da Globo e coletivo midiático em MS

E mais do que apenas um astro do estado, Ilmar Renato, o Mamão agora também é querido por muitos sul-mato-grossenses que estão na torcida pelo rapaz. Amigos jornalistas de Ilmar, se reuniram e formaram um 'coletivo midiático', de forma espontânea, que visa divulgar as ações e trazer cada passo de Ilmar dentro do reality show brasileiro.

"Plus"...

Se antes o representante sul-mato-grossense do BBB Ilmar Renato estava um pouco “apagado” pela Globo, agora o Mr. Edição do Big Brother Brasil, conseguiu definir bem o que eles chamaram de “galã de humanas”.

Na vida aqui fora, Ilmar realmente é o “galã de omanas” (sic) como o pessoal do metiê costuma se chamar. “Eu reprovei em química e física. Eu sou de humanas”, falou ele para risos dos confinados.

E o Mr. Edição caprichou, já que mostrou Ilmar falando da vida como se fosse um daqueles galãs de antigamente e “tupiniquim em tupi-guarani”, aproveitando a redundância da expressão. De fato, no dia a dia Mamão age como um galã. E tudo isso ao ritmo de Raul Seixas, um dos mais históricos galãs não convencionais e grande representante de quem vive a vida assim, em uma “sociedade alternativa”.

Nos grupos dos amigos que se reúnem para falar dele, a nota é a mesma. E como rir de si mesmo é algo que ele faz bem, Mamão se furtou de mais uma vez encarar o “rock star” que sempre o fez um ilustre anônimo em Mato Grosso do Sul e que agora é conhecido nacionalmente. “Eu gosto de mim, gosto do que eu sou me acho bonito assim”, afirmou aos colegas de confinamento.

Na casa, nem mesmo a intelectualidade latente de quem cita Drummond, canta Chico Buarque e cozinha de avental, esconde o jeito “louco de ser” de quem levanta durante a noite e vai ao box do banheiro fazer xixi e esquece, talvez por uns segundos, que o Brasil inteiro está vendo.

E após o seu brother de confinamento não ser eliminado, a produção preparou uma festa para Marcos, que derrotou Gabriela Flor no paredão, e a festa, claro, teve a banda de rock “Os tios da Humanas”, para comemorar que mais humano impossível.

E aí, a internet vai ao delírio com a “banda mais de humanas que você respeita”. (Com assessoria).