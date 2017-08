A Fazenda Ex-BBB Marcos Härter é confirmado em nova 'Fazenda'

Após ser expulso do "Big Brother Brasil 17" por indícios de agressão a Emilly Araújo, Marcos Härter foi confirmado na nova edição de "A Fazenda", que irá ao ar na segunda semana de setembro.

O programa, que só terá ex-participantes de reality shows, contará ainda com a ex-panicat Nicole Bahls e mais quatro ex-BBBs.

Ainda estarão em "A Fazenda - Nova Chance" seis ex-participantes de "A Fazenda", dois ex-"Power Couple", um ex-"MasterChef", da Band, um ex-"A Casa" e um ex-"O Aprendiz". Os nomes não foram revelados.

O reality será produzido em uma propriedade em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e apresentado por Roberto Justus.

Marcos aproveitou sua participação no "Programa do Porchat", no início do mês, para desabafar sobre suas decepções em relação à Globo. “Deveria ter mostrado como eu saí. A iniciativa da Globo de me tirar do programa foi correta, mas a forma como aconteceu não foi... A Globo poderia ter aberto o jogo”, disse, na ocasião.