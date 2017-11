Marília Mendonça revela que já foi amante: 'Não vale a pena' A cantora também comentou a repercussão de ter ficado com o ator Matheus Corcione

Em suas músicas, Marília Mendonça procura falar sobre as dores e delícias dos relacionamentos. Solteira desde que terminou com o empresário Yugnir Ângelo, a sertaneja revelou que já foi "a outra", mas não vê vantagens neste tipo de relação, segundo entrevista dada ao Fofocalizando.

"O cara nunca vai largar a mulher dele para ficar com a amante, impossível. Se ele largar, vai fazer a mesma coisa com você. Então não vale a pena. Tanta gente solteira no mundo", aconselhou a cantora.Marília também comentou a repercussão de ter ficado com o ator Matheus Corcione, com quem foi flagrada aos beijos em agosto. "É por isso que te falo, não me sinto artista, acredito na bondade do ser humano. Agora penso duas vezes, só escondido. Se tiver câmera no hotel já fico de olho", entregou a artista.