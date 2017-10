CASAMENTO CHIQUE Marina Ruy Barbosa se casa em cerimônia marcada pela emoção Por causa da chuva, o cerimonial teve que trocar o lugar da bênção

Marina Ruy Barbosa e o piloto Xande Negrão se casaram na tarde de sábado (7), em uma cerimônia marcada pela emoção que aconteceu em um condomínio de luxo em Campinas, na propriedade dos pais dele.

Ela e o noivo se emocionaram no caminho até o altar. A atriz estava deslumbrante com um vestido rodado da grife Dolce & Gabbana de tule, com cinto de cetim de seda e véu de tule com renda Chantilly.

Por causa da chuva, o cerimonial teve que trocar o lugar da bênção religiosa dentro da propriedade dos pais do noivo.

Mas é como diz o velho e bom ditado italiano:"Sposa bagnata, sposa affortunata". O noivo usou um terno de Ermenegildo Zegna, também feito exclusivamente para ele, assim como o vestido de Marina.

Entre os padrinhos, o autor Aguinaldo Silva, a jornalista Glória Maria e os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Falando neles a pequena Titi, filha do casal, foi a grande sensação do casamento e fez sucesso entre os convidados.

Detalhe que todas as madrinhas usaram vestidos na cor rosa millennial, tom pré-definido pela noiva. Luma Costa e Paula Fernandes foram outras madrinhas famosas do casal.

Um dos momentos mai empolgantes foi o encontro de Bruna Marquezine e Neymar que, risonhos, ficaram mais de 20 minutos de papo sentados num canto do palco onde o DJ tocava. O craque, aliás, foi muito gentil e atencioso com todos.

Por causa das gravações da novela 'Deus salve o rei', a atriz terá apenas uma semana de lua de mel e escolheu fazer a viagem para um resort de luxo na África do Sul. "Já gravo a novela no dia seguinte da minha chegada. Mas estou tão feliz com esse novo trabalho, que isso não me importa", disse ela em recente entrevista à coluna.

Como muitos convidados eram do Rio, o casal recomendou três hotéis da cidade, que hospedaram nomes como Sabrina Sato, Julianne Trevisol, além dos casais Angélica e Luciano Huck, Juliana Paes e Carlos Eduardo Baptista e a blogueira Camila Coelho, entre outros.

Atenciosos, Marina e Xande deram para cada um deles mimos personalizados agradecendo a presença.