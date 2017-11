Música Marta Cel faz grande show na Morada dos Baís no mês da consciência negra "Uma das maiores vozes do MS, celebra raízes negras em show exclusivo no dia 18 de novembro"

Marta Cel é considerada por muitos artistas, como sendo uma das vozes mais potentes da música sul-mato-grossense se apresenta no dia 18 de novembro, a partir das 20 horas, no Sesc Morada dos Baís. A artista canta repertório especial composto por diversas vertentes da música negra, como jazz, soul, samba-rock, MPB, bossa e samba. O show terá participação de músicos consagrados da terra, entre eles o baterista Sandro Moreno, o baixista Pira Bass, a pianista Ana Ferreira e Ton Alves na guitarra e violão.

De acordo com os realizadores, o show será alusivo ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, Marta faz sua homenagem cantando Zumbi, de Jorge Bem Jor. “Essa composição fala sobre o famoso líder negro do Quilombo dos Palmares e de sua resistência contra a escravidão, para que as pessoas, hoje, reflitam quanto à importância da cultura e do povo africano no desenvolvimento do Brasil.”

Sua trajetória no mundo da música teve marco importante ainda em 2017. Neste ano, a cantora se lançaou em carreira-solo, já com projetos para gravação de um single e clipe para o próximo ano. “Dessa vez, agora na Morada dos Baís, vamos fazer um show que celebra vários estilos da música negra brasileira. São canções de compositores consagrados e também de novos talentos, como o sambista Walmir Borges”, explicou.

Trajetória

Desde pequena, Marta Cel carregou a musicalidade em sua história. A família sempre foi sua inspiração. Quando menina ouvia o pai, baiano, tocar viola e violão. Mais tarde, cantou em corais e participou de diversos festivais de música. Envolta neste universo musical, Marta chega hoje no ápice do lançamento de sua carreira profissional. Com uma voz característica e marca forte em sua potência Marta coleciona admiradores de seu trabalho.

Serviço

O Show de Marta Cel na Morada dos Baís, acontece no dia 18 de novembro (sábado) a partir das 20 horas

no Sesc Morada dos Baís, no Centro de Campo Grande. A entrada é gratuita.