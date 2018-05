Corumbá Martinho da Vila se apresenta hoje em grande show no Festival América do Sul "Ao todo são 15 obras lançadas, falando de samba, amor e um pouco da sua vida"

Martinho da Vila chega aos 80 anos com uma carreira recheada de momentos gloriosos. Foto: Reprodução/Gisele Ribeiro/PMC

Martinho da Vila é um dos maiores nomes da música brasileira. Nascido na cidade de Duas Barras, no Rio de Janeiro, ele chega aos seus 80 anos com uma carreira recheada de momentos gloriosos e se apresenta esta noite de quinta-feira (24) em Corumbá. Com a simplicidade habitual e a experiência de quem já viu muito do mundo, Martinho mantém a calma ao falar sobre tudo que construiu, com a voz mansa recorda bons momentos e celebra a vida.

É esse artista de coração aberto e sorriso fácil que se apresenta hoje no Festival América do Sul (FASP). Animado, Martinho falou sobre o seu show e o que espera para essa noite de quinta-feira (24). "Meu ano está cheio. Recebi uma homenagem da Vila Isabel, no meu aniversário, e a festa continua até agora."

Martinho também falou sobre a pluralidade do FASP, a integração entre os povos da América do Sul e a presença da literatura. Ele também é escritor e apresentou algumas de suas obras aos jornalistas e fotógrafos presentes. Quando perguntado sobre uma volta, para fazer parte do Quebra Torto com Letras ele sorriu e apontou que já ouviu vários nomes para café da manhã, mas Quebra Torto é diferente. "É só me convidar que venho." Ao todo são 15 obras lançadas, falando de samba, amor e um pouco da sua vida.

Martinho da Vila falou sobre o show que vai realizar hoje (24) e convidou o público para prestigiar o evento. "Eu acho que o show tem que ser um espetáculo para o público, eles precisam sair de lá mais felizes do que chegaram. É nisso que eu acredito. Quero convidar toda a população da região para viver esse momento de celebração. Devagarinho, sem pressa."

Martinho da Vila se apresenta no Palco Integração, que fica localizado na praça Generoso Ponce. O show está marcado para as 21h30 de (MS).