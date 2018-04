Bonito Max Moura e Cristiano lança CD e DVD em grande festa em Clube de Laço "O lançamento promete recorde de público dos últimos anos"

Neste sábado, dia 21 de abril, acontecerá em Bonito, cidade distante há 298 quilômetros da Capital. A festa marca o lançamento do 2º CD e DVD da dupla Max Moura & Cristiano, no Clube do Laço Nabileque a partir das 23h.

O evento lança o novo trabalho da dupla, com a presença dos convidados especiais: Théo & Henrique, Isaac & Manu, Henrique Lemos e Kauã.

O lançamento promete recorde de público dos últimos anos em Bonito, os ingressos já estão no segundo lote, sendo procurado por toda região, principalmente Jardim e Bodoquena.

Serviço:

Há ingressos à venda nos postos em Bonito - MS:

[?] Tatu Lanches e Espetinhos

[?] Loja MariBella

[?] Zero Grau Conveniência

[?] Scooria Tattoo

[?] André Tatu 9 9807-4669 (Reservas)

BODOQUENA

[?] Coringas Lanchonete



JARDIM

[?] Route 67 Tabacaria