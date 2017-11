Famosos MC Livinho compra jatinho de R$ 6 e coberturea de R$ 4 milhões "Livinho tem apenas 23 anos e já começa a coleher frutos do sucesso"

Mais novo representante do funk ostentação, MC Livinho, de 23 anos, já está colhendo os frutos do sucesso. Ele acaba de comprar em São Paulo uma cobertura no valor de R$ 4 milhões e ainda um jatinho de R$ 6 milhões. O funkeiro deu uma festa no fim de semana para inaugurar o imóvel, que fica na Vila Mariana. Só o cachê de um show de Livinho é R$ 150 mil.

O cantor se mudou para a cobertura com os pais e os cães. O avião foi comprado para facilitar o deslocamento do artista para os shows. Livinho faz cerca de 25 apresentações por mês, segundo informou ao EXTRA seu assessor de imprensa, Timotinho. A compra foi efetuada junto com o empresário do artista, Rodrigo GR6.

Recentemente, o cantor foi motivo de polêmica nas redes sociais ao compartilhar no Instagram um registro em que aparece ostentando várias notas de R$ 100 e R$ 50 em um quarto de hotel. Nas imagens, ele pega alguns bolos de dinheiro e coloca dentro da calça jeans.

Alguns seguidores acharam o post desnecessário e trataram de alertar o cantor. Livinho não gostou do que leu e rebateu: "Legal, irmão. Mas o que tem a ver o %& com as calças? Quando eu andava de chinelo com prega e trampava na fábrica de bloco você tava lá? Vamos ser sensatos e ver isso como uma vitória na vida do próximo e tomar como inspiração".

Ivete Sangalo e MC Livinho. Foto: Divulgação

Em alta após emplacar sucessos como "Cheia de marra" e "Senta bem", ele participou da nova música de Ivete Sangalo, "Cheguei pra te amar".