Oportunidade Mercado de trabalho: cinco dicas para conseguir um emprego temporário Com o movimento do Natal, mais de 73 mil pessoas devem ser contratadas para trabalhar no comércio brasileiro; número representa uma alta de 10% em relação a 2016

Foto: Divulgação/Governo de Brasília

Fim de ano é tempo de confraternizações e também de oportunidades. Quem está desempregado e deseja ganhar uma grana extra deve ficar atento: 73,1 mil pessoas devem ser contratadas pelo comércio brasileiro para as festas de fim de ano, uma alta de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) .

Para o candidato que deseja garantir uma dessas vagas, a diretora de certificação da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Andrea Huggard, separou algumas dicas. Confira:

1) Procure no lugar certo

Segundo a CNC, os estabelecimentos de vestuário e os de hiper e supermercados devem concentrar as contratações neste fim de ano. Para conseguir uma vaga nesses segmentos, o candidato deve entregar o currículo pessoalmente ou se cadastrar pelos sites das empresas. Andrea aconselha os interessados a procurarem por oportunidades próximas de onde residem, pois como as lojas funcionam até tarde nesse período, elas costumam dar prioridade a quem mora perto do local de trabalho.

2) Procure por vagas que se encaixem no seu perfil

“Não adianta ir a uma loja de computadores se você não entende de informática”, diz Andrea. As chances de contratações para as vagas temporárias são maiores quando o candidato busca por áreas nas quais tenha afinidade e conhecimento prévio.

3) Elabore um currículo objetivo

Na correria do fim de ano, os recrutadores preferem os currículos que contenham informações diretas e objetivas. Andrea aconselha o candidato a fazer currículos específicos para cada vaga que se interessar. “O currículo para uma loja de departamento de roupa não deve ser o mesmo entregue para um supermercado. Demonstre, em cada um deles, por que você deve trabalhar naquele lugar.” Em caso de currículo on-line, ele também deve ser sucinto e sem erros de português.

4) Prepare-se para as entrevistas

As entrevistas para esses cargos, segundo Andrea, costumam ser curtas e objetivas. “Os recrutadores estão em busca de qualidades específicas, como experiência e disponibilidade”, explica. Por esse motivo, a dica é estar preparado para contar por que você está procurando essa vaga, por que você se adapta a esse tipo de comércio. Tente achar o nicho que você gosta.

5) Conheça o ambiente de trabalho

Para evitar surpresas durante o processo de seleção para uma vaga temporária, é necessário que o candidato conheça a loja na qual pretende trabalhar. “Se prepare de acordo com o ambiente. Você vai representear a loja. Se puder, visite o estabelecimento antes. No dia da entrevista, vista-se como se fosse um funcionário do local.”