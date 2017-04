Cultura MIS e Sindjor realizam Mostra Cinema e Imprensa gratuita

Foto: Divulgação

O Museu da Imagem e do Som, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul, realiza de 3 a 7 de abril, sempre às 19 horas, a segunda edição da Mostra Cinema e Imprensa, que exibe filmes com temáticas em que a imprensa e a mídia estão presentes, proporcionando uma oportunidade de debate e reflexão sobre o papel da imprensa na sociedade.

Todas as exibições vão ser seguidas de debates com convidados selecionados pelo Sindjor que tenham atuações profissionais nas áreas abordadas pelos filmes. Clayton Sales, jornalista, radialista e ex-presidente do Sindicato, é o curador da Mostra. Ele utilizou como critério de seleção filmes que levantassem discussões interessantes e atuais que gerem reflexões sobre imprensa e mídia. “A parceria com o sindicato proporcionou que trouxéssemos debatedores ligados a cada área de discussão que a gente levantou, como jornalismo e poder, política, sociedade, pessoas que vivem esse contexto para proporcionar debates urgentes e atuais sobre imprensa e sociedade”.

Clayton explica que para esta segunda mostra ele selecionou filmes menos conhecidos e que abordam questões mais específicas do dia-a-dia do jornalista. “Na mostra do ano passado foram filmes mais conhecidos, como ‘Spotlight’, que tinha acabado de ganhar o Oscar. Este ano são filmes menos conhecidos, que tiveram pouca repercussão no Brasil. Talvez o mais conhecido seja ‘Ausência de Malícia’. É uma mostra mais voltada ao jornalismo investigativo. ‘Veronica Guerin’, por exemplo, trata da questão da mulher no jornalismo investigativo. São todos filmes muito bons, que aprofundam os temas”.

A Mostra não é só direcionada a profissionais da imprensa e da mídia, mas a toda a sociedade. “Qualquer pessoa hoje para formas sua visão de sociedade utiliza referências para sedimentar suas visões de mundo e de si próprio. E as pessoas buscam isso hoje principalmente por meio da imprensa. Acredito que o papel da imprensa não é só informar, mas servir de referência para formar visões de mundo e subsidiar possíveis questionamentos. Discutir esse assunto é discutir que rumos essa grande referência está tomando hoje. É um tema importante para toda a sociedade, não só para os profissionais da imprensa, pois a sociedade sobre a influência da mídia todos os dias”.

Confira abaixo a sinopse dos filmes e os debatedores de cada dia de exibição:

Dia 03/04 – Segunda-Feira

O MENSAGEIRO – Michael Cuesta (2014)

Tema: Violência contra os jornalistas

Convidada: Marta Ferreira, presidente do Sindjor-MS

Sinopse: O jornalista Gary Webb (Jeremy Renner) trabalha em um pequeno jornal, que não costuma cobrir assuntos políticos. Acidentalmente, ele descobre documentos sigilosos sobre o governo americano e a guerra às drogas. Webb passa a investigar o caso e percebe que os próprios políticos americanos mantém acordos com traficantes da América Central para trazer crack para dentro dos Estados Unidos. Ele tenta tornar as suas investigações públicas para desmascarar o caso, mas passa a sofrer grande pressão para abandonar a história, tanto de seus editores quanto de políticos influentes, que não hesitam a usar todo o tipo de violência e pressão para eliminá-lo. Baseado em uma história real.

Dia 04/04 – Terça-Feira

FACES DA VERDADE – Rod Lurie (2008)

Tema: O direito do jornalista ao sigilo das fontes

Convidada: Evelin Araújo, jornalista da editoria de Transparência do Midiamax

Sinopse: Pensando no Prêmio Pulitzer e na possibilidade de derrubar um presidente, a colunista política de Washington D.C Rachel Armstrong (Kate Beckinsale) escreve que o Presidente ignorou as descobertas de uma operação secreta da CIA ao ordenar ataques aéreos contra Venezuela. Rachel nomeia a agente Erica Van Doren (Vera Farmiga), uma mulher cuja filha mais nova estuda na mesma turma do filho de Rachel. O governo logo pressiona Rachel a dizer quem foi a sua fonte. Ela é detida por desobediência quando se recusa. Ela não vai mudar de idéia e os dias vão se acumulando. Da mesma forma, o caos domina a vida de Van Doren. A Primeira Emenda versus a segurança nacional, casamento e maternidade versus separação. Qual é o valor de um princípio?

Dia 05/04 – Quarta–Feira

AUSÊNCIA DE MALÍCIA – Sidney Pollack (1981)

Tema: Calúnia, difamação e retratação na imprensa

Convidado: Marcos Paulo Silva, integrante da Comissão de Ética do Sindjor-MS

Sinopse: Mike Gallagher é um atacadista de bebidas alcoólicas de Miami cujo pai é um mafioso local. Quando seu pai falece, o FBI entende que ele é o principal suspeito do crime. Mesmo sem ter provas, um promotor vaza uma falsa história de que o rapaz está envolvido no assassinato e a vida do homem começa a desmoronar.

Dia 06/04 – Quinta-Feira

CONSPIRAÇÃO E PODER – James Vanderbilt (2016)

Tema: Jornalismo político, o furo de reportagem e suas pressões editorais.

Convidado: Victor Barone, editor de Política do jornal O Estado de MS

Sinopse: A produtora da CBS Mary Papes (Cate Blanchett) suspeita que o presidente George W. Bush usou a influência de seu sobrenome e acionou seus contatos para não combater na Guerra do Vietnã. Com a ajuda de uma fonte, ela consegue os documentos necessários para a comprovação da denúncia e leva a história ao ar no programa 60 Minutes, apresentado pelo lendário Dan Rather (Robert Redford). Ao invés de abalar a campanha de reeleição de Bush, no entanto, o que se vê após a exibição é um processo de descrédito das informações que coloca em xeque todo o trabalho da equipe de reportagem.

Dia 07/04 – Sexta-Feira

VERONICA GUERIN – O CUSTO DA CORAGEM – Joel Schumacher (2003)

Tema: A mulher no jornalismo investigativo.

Convidada: Aline dos Santos, repórter do Campo Grande News

Sinopse: Veronica Guerin (Cate Blanchett) é uma repórter investigativa que publica uma matéria sobre os traficantes de drogas e chefes do crime mais poderosos de Dublin, cidade onde vive. A matéria traz grande repercussão e reconhecimento ao trabalho de Veronica, mas também faz com que ela e sua família passe a sofrer constantes ameaças.