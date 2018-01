Cultura MIS recebe palestrantes do "Festival de fotografia Tiradentes" "Eles ofereceram palestra gratuita este final de semana em Campo Grande"

Levar ao público, através de exposições, palestras e mesas de discussão, nomes de indiscutível conhecimento teórico, técnico e artístico da produção fotográfica. Esse é o objetivo do Festival de Fotografia de Tiradentes, que acontecerá de 7 a 11 de Março de 2018 no Centro Cultural Yves Alves, em Tiradentes/MG. A equipe do projeto Foto em Pauta estará nos dias 12 e 13 deste mês em Campo Grande, onde será realizada palestra aberta, gratuita, no dia 12 às 19h no Museu da Imagem e do Som (MIS) e no dia seguinte terão encontros com autores locais no MARCO – Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul.

O destaque da oitava edição do Festival será uma mostra sobre a fotografia produzida na região Centro-Oeste. Participam da equipe que estará em Campo Grande, o idealizador e curador geral do Festival, Eugênio Sávio, os artistas João Castilho e Pedro David, que serão também curadores da exposição e o fotógrafo documentarista e diretor de vídeo Bruno Magalhães, do coletivo Nitro Imagens, que documentará a viagem e auxiliará na curadoria.

Sobre o Festival

Desde 2004 o projeto Foto em Pauta realiza em Belo Horizonte debates gratuitos e abertos ao público, além de possibilitar aos convidados conhecer a obra de grandes artistas e conversar com os próprios autores sobre a concepção do seu trabalho.

Em Tiradentes, o Festival de Fotografia é realizado desde 2011 com a mesma proposta de divulgar a produção fotográfica brasileira, e fomentar o desenvolvimento da linguagem artística no Brasil.

A realização do evento ganhou força graças à solidificação das parcerias com apoiadores e patrocinadores, bem como a colaboração dos fotógrafos envolvidos, que participam das exposições, além de ministrar palestras e workshops. O Festival é realizado com os benefícios da Lei Federal de Incentivo à Cultura; patrocínio do Itaú e o apoio do Itaú Cultural, SESI Minas e UFMG.

Do seu início até hoje, o Festival de Fotografia de Tiradentes impressiona pelos números: já reuniu trabalhos de 558 fotógrafos em 64 exposições, além de lançar 91 livros de fotógrafos e realizar 97 palestras e 106 cursos e workshops. Todo esse esforço demonstra a importância do Festival para o debate e a democratização da fotografia autoral brasileira. E os resultados podem ser sentidos nesta edição, que já recebeu 563 autores inscritos para duas convocatórias abertas ao público, com fotografias e livros recebidos de todos os lados do Brasil.

Serviço

A palestra sobre o 8º Festival de Fotografia de Tiradentes acontece no MIS no próximo dia 12/01 às 19h. O MIS está localizado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, no 3º andar.

Mais informações sobre o Festival podem ser obtidas pelas redes sociais; Facebook: www.facebook.com/fotoempauta/, Flickr: www.flickr.com/photos/fotoempauta/, Twitter: www.twitter.com/fotoempauta/ Youtube: www.youtube.com/user/fotoempauta