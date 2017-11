'Beleza mundial' Miss Universo vai para África do Sul mas Brasil chega à final "Monalysa Alcântara, de apenas 18 anos, conseguiu chegar entre as dez finalistas"

Foto: Divulgação

A modelo Demi-Leigh Nel-Peters, representante da África do Sul, foi eleita a mulher mais bonita do desse 'universo' na noite deste domingo (26), durante a final do Miss Universo.

É a segunda vez na história que uma representante sul-africana vence a competição. Houveram mais de noventa outras candidatas, de diversas nacionalidades.

Demi, 22 anos, se formou em Administração na Universidade de North-West. Ela recebeu a coroa da francesa Iris Mittenaere, eleita Miss Universo no último ano.

A brasileira Monalysa Alcântara, de apenas 18 anos, conseguiu chegar entre as dez finalistas na disputa, mas não avançou mais. Ela foi eleita a Miss Brasil este ano, representando o Estado do Piauí.

O evento ocorreu em um hotel resort de luxo em Las Vegas, nos Estados Unidos, e contou com apresentações das cantoras Fergie e Rachel Platten, além da locução de Steve Harvey, responsável pelo erro no anúncio da vencedora em 2015.