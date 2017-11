Humanidade Morador de rua ajuda casal sem combustível; deu 20 dolares e recebeu meio milhão "Após ser ajudado pelo morador de rua, o casal deu início a uma capanha para ajudá-lo que já arrecadou mais de meio milhão de reais em apenas 12 dias"

Foto: Go Fund Me

Johnny Bobbit que mora nas ruas da Filadélfia, EUA, emprestou os 20 dólares, cerca de 70 reais pra Kate McClure que ficou sem combustível numa estrada no meio do nada.

Depois disso Kate e o namorado dela, Mark D’Amico, fizeram uma vaquinha virtual pra que Johnny pudesse se alimentar e ter um lugar para morar após ajudá-la em um momento de dificuldade.

“Eu dirigia pela Filadélfia a noite quando o meu carro ficou sem combustível. Saí do carro em direção ao posto mais próximo quando encontrei Johnny. Ele me disse pra voltar pro carro e trancar as portas. Poucos minutos depois, ele voltou com uma lata de gasolina, usando seus últimos 20 dólares pra garantir que eu chegasse em casa em segurança”, conta Kate.

“Nós fomos a uma loja e compramos uma grande bolsa com comida para ele. Ele mordeu um pedaço da barra de cereais que o demos e ainda nos ofereceu outro pedaço”, afirmou Kate em entrevista ao jornal norte-americano NY Post.

Johnny não me pediu um dólar, e não consegui devolver nada porque não tinha dinheiro, mas fiquei pensando nas últimas semanas.

Paguei o combustível, lhe dei uma jaqueta, luvas, um chapéu e meias quentes e sempre que o via lhe dava alguns dólares. Mas, eu queria fazer mais por este homem altruísta, que saiu do seu caminho apenas pra me ajudar naquele dia. Ele é um grande homem e cada vez que o via, algo me fazia querer ajudá-lo cada vez mais”, confessou Kate.

Campanha

Tocados pela generosidade do rapaz, eles decidiram contar a história dele e iniciar uma campanha na internet para levantar dinheiro suficiente para o rapaz pagar cinco meses de aluguel e despesas com comida e energia.

“Ele voltou do tempo de serviço à marinha e por algum motivo se desentendeu com a esposa. Isso o atingiu em cheio e fez ele passar por todos esses maus momentos. Hoje, ele vive viajando ao redor dos Estados Unidos”, disse Kate. A campanha foi um sucesso.

“Em pouco tempo já tínhamos alcançado US$ 17 mil (cerca de R$ 55 mil) e subia US$ 200 a cada minuto”, comentou Mark. Uma das doadoras chegou a oferecer um ano de aluguel para o rapaz.

Agora, a campanha já ultrapassa os 2oo mil dólares, mais de meio milhão de reais, em apenas 12 dias. Ele deve passará o dia de Ação de Graças com a família do casal e depois disso vai reorganizar a própria vida. “Ele é uma pessoa genuinamente boa, então merece tudo o que está vindo para ele”, afirmou Kate.

*Com informações do Diário de Pernambuco, Go Fund Me e SóNotíciaBoa.