Santos Morador de rua ganha 'dia de beleza' e fica irreconhecível A história viralizou nas redes sociais

Um morador de rua de Santos, no litoral de São Paulo, ganhou um 'dia de beleza' do cabeleireiro da cidade e ficou praticamente irreconhecível. Imagens do 'antes e depois' do corte de cabelo foram divulgadas nas redes sociais e a história viralizou.