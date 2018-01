Moranguinho faz novo post sobre perdão

Reclusa em São Paulo, desde que denunciou o marido, Naldo Benny, por agressão, no início de dezembro, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, deixou o cantor encontrar a filha, Maria Victória, de 2 anos e 11 meses. Há duas semanas, ela usou a rede social para desabafar sobre o ocorrido e dizer que a menina estava "cheia de saudade do pai".

Ellen voltou a usar o Facebook para postar mensagens falando sobre amor e perdão. "Eu sempre me sinto feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, expectativas sempre machucam... a vida é curta, então ame a sua vida, seja feliz... e mantenha sempre um sorriso no rosto. Viva a vida para você e antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, Viva !!", escreveu.

Naldo foi preso em flagrante no dia 6 de dezembro por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado por Moranguinho, que afirma ter apanhado do marido. Segundo ela, durante uma briga, Naldo a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. A ex-dançarina disse que as agressões do cantor já acontecem há sete anos, desde antes do casamento, e seriam motivadas por ciúmes.

Após a denúncia, Moranguinho viajou para São Paulo com a filha do casal. Ela está recebendo o apoio do filho mais velho e de outros familiares e não descarta aceitar o perdão do cantor e reatar o casamento.

No dia seguinte ao ocorrido, Naldo fez um vídeo pedindo perdão à mulher e prometeu procurar ajuda de um profissional. Com base na Lei Maria da Penha, a Justiça determinou que o artista fique afastado da mulher, de seus familiares e das testemunhas do caso, numa distância mínima de 100 metros. Naldo também foi proibido de ter qualquer contato com Ellen por quaisquer meios de comunicação, inclusive pela internet.