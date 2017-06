Moto Road Moto Road acontece em setembro, com shows de Cidade Negra e MC Gui Evento completa 19 anos e acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho

De 6 a 10 de setembro, Campo Grande volta a tremer com o ronco das motocicletas. O Moto Road, maior evento motociclístico da América Latina está de volta! Completando 19 anos, o Moto Road traz, além das inúmeras atrações, dois grandes nomes nacionais para animar o evento. Cidade Negra, com o cantor Toni Garrido, e MC Gui já estão confirmados nas noites do Moto Road. “Estamos completando 19 anos e é um marco. Vai ser uma grande festa e estamos muito animados, com excelentes expectativas”, comenta o organizador, José Lopes.

A banda Cidade Negra, já tem décadas de sucesso e está confirmada também para se apesentar no Palco Sunset do Rock in Rio 2017, onde realizarão uma homenagem ao cantor Gilberto Gil. Um dos ícones do reggae brasileiro, o Cidade Negra, liderado por Toni Garrido vai matar a saudade do público cantando canções que marcaram a história da banda, como os sucessos "Pensamento", "A sombra da maldade", "Girassol", "Onde você mora", "A estrada", "Firmamento", "O Erê", "Querem meu sangue", entre muitos outros.

O cantor MC Gui, revelação dos últimos anos, promete animar a noite, com suas canções dançantes e pretende levar o público jovem que gosta de descontração, ao evento. O cantor, que acabou de completar 19 anos, nasceu em São Paulo, e começou a se aventurar no mundo musical ainda aos dez anos. O primeiro sucesso foi “Ela quer”, e desde então, não parou mais, adquirindo cada vez mais sucesso e seguidores nas redes sociais. “É uma das atrações que os jovens gostam e por ser um festival, buscamos acompanhar tendências, sem nunca deixar de abrir espaços para bandas locais e atrações de outros gêneros”, afirma José.

Diversas bandas locais também vão fazer a trilha sonora do Moto Road, que conta também com exposições de motocicletas, apresentações de manobras radicais, como o famoso Globo da Morte, e esse ano com uma novidade radical. O Moto Road garante dias de diversão em um evento seguro e bem organizado, com espaço para toda a família.

Curta a página do evento e fique por dentro das promoções de comemoração dos 19 anos do Moto Road, da programação e valores, que serão divulgadas em breve: https://www.facebook.com/motoroadoficial/?hc_ref=SEARCH