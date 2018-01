"Coisas novas" Mulher casa com fantasma e diz estar feliz, médium foi ao casamento para espírito dizer o 'sim' "Nunca tinha ouvido falar em um relacionamento íntimo entre uma humana e um espírito"

Foto: Reprodução/Triangle News

A irlandesa Amanda Teague, de 45 anos, teve um casamento diferente. Depois de relacionamentos ruins com humanos, ela decidiu "trocar alianças" com um fantasma de 300 anos chamado Jack. Em entrevista ao jornal britânico Metro, ela diz que vive um relacionamento como o de todo casal: vai a encontros e tem uma vida sexual saudável.

Teague teve cinco filhos em um relacionamento com seu ex-marido, mas relata que nunca sentiu uma conexão tão forte como a que tem com o espírito. Segundo ela, o que a fez se apaixonar foi a história de vida de Jack. Ele seria um pirata haitiano de cabelos escuros que foi executado no ano de 1700.

“Nós nos tornamos muito próximos. Quanto mais o conhecia, mais gostava dele. Um dia ele me disse que a gente podia ficar juntos, mas eu estava receosa. Nunca tinha ouvido falar em um relacionamento íntimo entre uma humana e um espírito”, disse em entrevista a publicação britânica. Após pesquisas, a irlandesa descobriu que não era a única em um relacionamento espiritual. De acordo com ela, as pessoas "só não gostam de falar sobre isso".

A união aconteceu em outubro passado em um barco em alto mar, já que o casamento com pessoas mortas não é permitido em terras irlandesas e nem britânicas. Na cerimônia, Jack foi representado por uma bandeira pirata e um médium estava presente para permitir que ele dissesse "eu aceito". Amanda aconselhou que pessoas em relacionamentos ruins devem se abrir para "coisas novas".