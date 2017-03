Mulheres no topo; dupla da Capital lanÃ§a mÃºsica sucesso

Música Mulheres no topo; dupla da Capital lança música sucesso

As cantoras receberam a equipe do MS Notícias na casa de Mariana Foto: Tero Queiroz

Repleta de fases, a música sertaneja já passou por altos e baixos e hoje domina soberanamente as paradas de sucesso e o coração do público.

Cantores encantam as pessoas com suas músicas e agitam a galera. Porém, de um ano pra cá, as mulheres estão se destacando dentro do gênero e despontando para o sucesso.

Maiara & Maraísa, Marília Mendonça, Naiara Azevedo, Simone & Simaria são exemplos dessa nova geração do gênero tem sobressaído com letras que usam a realidade bruta, desventuras amorosas e o empoderamento feminino.

Seguindo uma linha mais romântica, a jovem dupla Larissa & Mariana vem mostrando que mulher e viola combinam e muito bem. Apresentadas por um amigo, há seis anos, juntas vem trabalhando em busca do sucesso.

Tudo sobre a história, as músicas e sua visão, você confere nesta entrevista que a dupla concedeu ao MS Notícias.

Assista a entrevista: