Arte Musical construído com som de grandes nomes do MPB é apresentado na Capital "Samantha Caracante trás um musical inédito cheio de musicas consagradas do MPB brasileiro"

Samantha é atriz, cantora e bailarina paulista e atualmente mora em Campo Grande. Formada em Dança pela UNICAMP, atua e canta há mais de 20 anos e concluiu sua pós-graduação em Direção Teatral em 2016, na Escola spuerior de artes Celia Helena - SP. Campo Grande é presenteada nesse final de semana grande musical, que foi apresentado nessa sexta-feira 21 e amanhã 22 de Julho, um monólogo musical inédito "Mil Palavras - EnCanto 100 Amarras", escrito e encenado por Samantha. O musical será apresentado no teatro Prosa no SESC Horto. O site MS Notícias acompanhou do que é a apresentação do grande espetáculo de Samantha Caracante. Veja o vídeo. O espetáculo "Mil Palavras - EnCanto 100 Amarras" é um monólogo musical , concebido e encenado pela cantora e atriz Samantha Caracante, que interpretará textos e poemas de consagrados escritores, bem como célebres canções da MPB. O grande musical contará com o trio de músicos tocando ao vivo: Ivan Cruz (violão 7 cordas, guitarra, flauta e bandolim) Romoaldo Costa (saxofones e sanfona) e Mateus Yule (percussão e bateria). Samantha, por ser tido como praticamente um tributo à Palavra, a montagem do roteiro da peça permitiu a compilação de textos e poemas, de diferentes autores, sobre temas atemporais e diversificados. Com 1h15 minutos de duração Samantha que o musical promete surpreender e marcar como uma das grandes apresentações de musicais já realizados na Capital de Mato Grosso do Sul. Nessa sexta-feira foi realizado a primeira grande apresentação e uma segunda 'dose' do musical acontece nessa sábado 22 no teatro Prosa no SESC Horto em na Capital.