Teatro Musical "O Som e a Sílaba" chega a Capital falando sobre autismo com poesia, lirismo e humor Conversamos com Alessandra Maestrini e Mirna Rubim, atrizes do musical de Miguel Falabella em cartaz neste sábado.

Igor Matheus entrevista as atrizes Mirna Rubim e Alessandra Maestrini. Foto: Divulgação

A Síndrome de Asperger, é um transtorno neurobiológico que está ligado ao Autismo, e chamado de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), e causa limitações nas relacões e atividades cotidianas do portador. Neste universo, Miguel Falabella brinda o público com um texto encantador, valorizando o poder da arte e uma linda relação de amizade, companheirismo, com um toque de humor entre uma professora de canto e sua aluna autista, ajudando-a a driblar as dificuldades provocadas pela sindrome.

Estes elementos resultam em "O Som e a Sílaba", estrelada por Alessandra Maestrini e Mirna Rubim, sob direção do polivalente e múltiplo, Falabella.

Super simpáticas e bem humoradas, as atrizes conversaram com o MS Notícias e contaram sobre o encantamento do autor com a habilidade vocal de ambas, a música, as reações do publico, a comédia, "armário" e a importância de acreditar nos sonhos, Miguel Falabella, o teatro musical no Brasil, entre outros assuntos sobre o espetáculo em cartaz neste sábado (3), em única apresentação, a partir das 20h, no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande.

Confiram abaixo a entrevista completa com as atrizes:

Serviço

Evento: "O Som e a Sílaba" com Alessandra Maestrini e Mirna Rubim;

Um espetáculo de Miguel Falabella;

Data: 03 de novembro (sábado), às 20h;

Local: Palácio Popular da Cultura (Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo);

Ingressos: R$ 100,00 (Setor A) e R$ 60,00 (Setor D), com direito a meia entrada para estudantes, idosos, deficientes e doadores de sangue (com carteirinha), sujeita a comprovação na bilheteria.

Realização: Realiza Shows e Eventos.