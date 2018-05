26º festa Músicas regionais, blues e jazz animam 1º semana da Festa do Sagrado Coração "Considerada a maior festa religiosa de MS é esperado por dia, cerca de quatro mil pessoas"

Os shows da primeira semana da 26ª Festa do Sagrado Coração de Jesus prometem som eclético com muita animação para o público.

Com 19 anos de carreira, o tecladista Lennon Macedo é a atração desta terça-feira (29). Na véspera do feriado (30), Fabio Cunha & Grupo Batidão se apresentam levando um variado e alegre repertório de músicas pantaneiras.

Na quinta-feira (31), feriado de Corpus Christi, a animação fica por conta da banda Gessy & The Rhivo Trio. Formada pelos amigos Marcelo Rezende (contrabaixo elétrico e acústico), Rodrigo Gasparetto (guitarra), Felipe Lira (bateria) e Gessica Fernanda no vocal, a banda apresenta um som retrô que envolve várias vertentes do Rock, passando pela Country Music, Blues, Jazz e Pop Music.

Banda Gessy & The Rhivo. Foto: Divulgação

Na sexta-feira (01), sobe ao palco a dupla Victor Gregório & Marco Aurélio com clássicos do sertanejo e músicas autorais, resultado de mais de uma década de carreira com seus antigos parceiros (Victor fez dupla com seu irmão Vinícius e Marco Aurélio com o amigo Paulo Sérgio).

DuplaVictor Gregório & Marco Aurélio. Foto: Divulgação

Considerada a maior festa religiosa do Estado, o evento segue até o dia 10 de junho com missas, shows e sorteio de prêmios.

Na praça de alimentação, além de comidas típicas como milho cozido, pastel, carreteiro, espetinho, pipoca e quentão, também estarão sendo vendidos escondidinho, tapioca, comida japonesa, acarajé, açaí, churros e muito mais. Os preços variam de R$ 4,00 a R$ 27,00 e todo o dinheiro arrecadado é usado para a realização de trabalhos sociais.

Programação

Seguindo o tema da Campanha da Fraternidade da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), "Em Cristo somos todos irmãos”, o evento contempla celebrações religiosas sempre às 19h e os shows acontecem todos os dias a partir das 20h30.

29/05 - Terça-feira - 19h

Missa 3ª Promessa: “Eu os consolarei em suas penas”

Pe. Daniel Francisco de Souza

Show: Lennon Macedo

30/05 - Quarta-feira - 19h

Missa 4ª Promessa: “Serei seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte”

Pe. Alfreu Arantes Gomes

Show: Fabio Cunha & Grupo Batidão

31/05 - Quinta-feira - 19h

Missa 5ª Promessa: “Derramarei copiosas bênçãos sobre todas as suas empresas” (Missa com Adoração)

Pe. Cleber Brugnago

Show: Gessy & The Rivho Trio

01/06 - Sexta-feira - 19h

Missa 6ª Promessa: “ Os pecadores acharão em meu Coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia”

Pe. Evaldo Wronlewski

Show: Vitor Gregório & Marco Aurélio

Serviço

A festa acontece de 26 de maio a 10 de junho na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Avenida Mato Grosso, 3280, Santa Fé.