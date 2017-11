Na onda da ostentação, MC Niel anima baile funk na Capital "O funk de Niel chama atenção dos campo-grandenses"

Com apenas 21 anos, MC Niel já tem composições próprias e prepara lançamento de novas músicas. Ele começou a carreira após divulgação de vídeo na internet, foi quando surgiu seu primeiro show. O funkeiro conversou com o MS Notícias, confiram na íntegra a entrevista;

MS Notícias: — Como surgiu a carreira de MC? Você sempre foi fã de funk?

MC Niel: — Sempre gostei de rima, mas não imaginava em ser MC um dia. Minha primeira apresentação foi em 2012.

Foto: Fabinho Trindade

MS Notícias: — Onde foi seu primeiro show?

MC Niel: — Meu primeiro show foi no Empório Santo Antônio, no evento do Jean Paçoka, a festa se chamava Micareta Funk. O convite surgiu depois que divulguei vídeo cantando na internet.

MS Notícias: Quem são seus ídolos?

MC Niel: — Tenho vários, alguns são eles: MC Brisola, MC Rodolgfinho e MC Denny. A maioria no mesmo estilo que canto.

MS Notícias: — Sua família te apóia?

MC Niel: — Eles me apóiam, embora não acreditam muito que vou estourar como MC. Mas vou pra eles que vou.

O público vai ao delírio ao som do MC Niel

MS Notícias: — Tem composições próprias? As letras falam do que?

MC Niel: — A parte que mais esperei (risos). Antes não escrevia muito, mas agora tenho várias músicas. As letras surgiram depois de fim um namoro e daí comecei a me dedicar mais e as letras foram surgindo. Elas falam de exs, de perdido e de amigas que sente vontade de mim.

MS Notícias: — Qual seu sonho ou hobby?

MC Niel: — Acho que estourar no funk né?! Já o hobby, quando não vou cantar no baile, gosto de ir para curtir (risos), por isso sou discriminado por outros MCs.

MS Notícias: — Além de funk, você escuta outros sons? Quais?

MC Niel: — Sertanejo (risos), mentira, sou funkeiro nato escuto todos dia funks novos e antigos, ostentação e proibidão.

MS Notícias: — Você tem CD ou clipe? Ou projetos de gravar?

MC Niel: — Estou com uma música gravada já esperando a produção ficar pronta, o nome dela é Poucas, acredito que vai levantar minha carreira.

MS Notícias: — Você contou que recente está numa produtora? O que muda a partir de agora?

MC Niel: — Estou na Time Is Money, a tradução é tempo e dinheiro. Além de mim, tem mais seis MCs, que pra mim estou entre os melhores que tem uma voz e letras que eu mesmo admiro muito.

MS Notícias: — O funk evoluiu muito nos últimos anos com surgimento de novos MCs? Você acha que isso contribuiu para os que estão começando?

MC Niel: — Sim, muita gente fala que não gosta, mas quando toca funk vai até o chão (risos). Já fui muito discriminado por ser MC, mas como conheço bem o movimento do funk isso serve para me incentivar.

MS Notícias: — E o preconceito ainda existe? Como faz para combater isso?

MC Niel: — Muito produtores de eventos não dão valor ao nosso trabalho. Não dão atenção e querem pagar cachê baixo. Falta muito coisa, porém falta pouco para ser valorizado, creio que quando lança meu clipe vai melhorar.

MS Notícias: — Vc já pensou em mudar de CG para tentar a carreira em grandes centros?

MC Niel: — Já pensei em ir morar em São Paulo tentar carreira lá, mas o que ia ser eu no meu de milhares?! Então vou lançar minhas músicas aqui, quando alguma estourar, daí as coisas ficam mais fácil.

MS Notícias: — Por que MC Niel?

MC Niel: — Vem do meu nome Daniel, quando era pequeno sempre quis ser chamado de Niel, Mas quando entrei no funk foi o primeiro nome que veio na cabeça e gosto muito.

MS Notícias: — A falta de apoio e incentivo de empresários acaba prejudicando a carreira de MC no Estado?

MC Niel: — Sim, é muito importante, em minha opinião tem que ter pelo menos alguém que te apóie e incentiva. No momento estou com dois empresários JP e Natália.

MS Notícias: — Em sua opinião o que precisa mudar?

MC Niel: — Os MCs tem que fazer a sua parte parar de canta de graça ou por mixaria e focar na música assim os contratantes vão ver e valorizar, também tem muito baile funk que não tem um MC fico indignado.

MS Notícias: — Define para mim quem é MC Niel?

MC Niel: — Um moleque que sonha alto, sem medo do que vão pensar, que chega para fazer os shows e da atenção a todos. Quando vê alguém caído estende a mão, mesmo que a pessoa não mereça. Sou romântico, humilde e qualidade tem um monte (risos).

MS Notícias: — Suas músicas serão lançadas quando?

MC Niel: — O mais breve possível, quero pelo menos lança uma por mês ou a cada dois meses.

MS Notícias: — Sobre as redes sociais, você acha que ela contribui na carreira ou hj em dia acaba atrapalhando?

MC Niel: — O Instagram e Facebook sempre ajudam, mas certo que rola inveja. Mas sei quem gosta e admira meu som, isso me deixa menos preocupado.

*Entrevista realizada pelo Jornalista Jhoseff Bulhões ao site MS Notícias, editada e supervisionada por Tero Queiroz.