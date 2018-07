Polêmica Nego do Borel é chamado de "Incoerente e oportunista", se defende e diz não apoiar Bolsonaro "Nego do Borel aparece vestido na personagem 'Nega da Boreli' e dá beijo gay em seu novo clip, "Me Solta""

Já alcança um número surpreendente para três dias, são cerca de 13 milhões de vizualização no YouTube e muita gente, principalmente os representantes da comunidade LGBTQ, muito chateadas com o Nego do Borel e seu novo clip, "Me Solta", gravado por ninguém menos que o 'mestre do cinema funkeiro', Kondzila, rodado na comunidade do Borel e lançado para o público na segunda-feira, (9 de julho).

O clip tem gerado grande polêmica. No vídeo de "Me solta", o cantor interpreta a personagem Nega da Borelli e, em uma das cenas, troca beijos com o modelo Jonathan Dobal.

Nas redes sociais, nossa equipe do MS Notícias usou um de nossos jornalistas para tecer comentários em torno do clip, rapidamente pessoas extremamente revoltadas com o clip se manifestaram acusando Nego do Borel de ser, "Incoerente e oportunista", após ligar o clip ao que suspostamente defende politicamente o artista, prints em que Nego curti comentários favoráveis ao pré-candidato a presidência Jair Bolsonaro, foram deixados como manifestos no post.

Post do jornalista na rede social.

Já o artista se defende da acusação e diz não defender o candidato, em entrevista ao site G1, “Eu não apoio o Bolsonaro. Esta foto foi tirada num jantar que eu estava também, a pedido do filho dele. Não costumo negar tirar fotos com ninguém”, explicou Nego, ao falar de uma foto que circula pela a internet, dele [Nego] ao lado do pré-candidato Jair Bolsonaro.

Nega da Borelli (lado esquerdo). Nego do Borel e Bolsonaro (lado direito).

"Recebi muitos elogios pelo clipe e tenho acompanhado as críticas de perto porque acho que eu e todo mundo temos muita ainda a aprender com esse tema”, afirmou Nego ao G1. No dia seguinte ao lançamento, o cantor completou 26 anos de idade.

A polêmica cresceu quando internautas recuperaram uma foto antiga do cantor ao lado do deputado Jair Bolsonaro. Com a imagem, internautas chegaram a chamar Nego de oportunista.

Ainda segundo o resultado do post de nosso jornalista na rede social Facebook, defensores das causas LGBTQ acusaram Nego de usar uma jogada financeira conhecida como Pink money, quando se usa a causa LGBTQ para gerar resposta finaceira, lucro. Essa expressão foi criada pela própria comunidade, alegando que crescem o número de pessoas que se ultilizam da causa apenas para lucrar, sem se quer se importar com defesa desta.



Rede Social Facebook.

Alguns elogios foram feitos, mas nehuma deles a Nego do Borel, um dos internautas pontuou que o clip é mais uma super produção de Kondzila. Alguns comentários deixam claro que a boa performance de Kondzila, não foi o sulficiente para estancar o que a mioria considera, 'falta de noção' de Nego do Borel.