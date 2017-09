Artes Ney Latorraca anuncia aposentadoria: 'Não quero mostrar decrepitude'

O ator e diretor, Ney Latorraca. Foto: Daniel Ramalho

Aos 73 anos, Ney Latorraca está prestes a se despedir de vez do cinema, TV e teatro. Na estreia do seu musical, 'Vamp', em São Paulo, o ator declarou que deve parar de trabalhar em breve.



"Está na hora de eu parar. Não quero mostrar minha decrepitude. Quero ficar em casa, descansar, viajar", disse ele, segundo informações da reportagem.



Ney entregou ainda que, com a idade, desenvolveu suas próprias manias: "Envelheço 500 anos quando sentam na minha cadeira", divertiu-se o ator.

O espetáculo 'Vamp', que fez sucesso durante temporada no Rio de Janeiro, é adaptado da novela homônima exibida na Globo em 1991, na qual Ney atuava ao lado de Claudia Ohana, sua parceira também no teatro.



Latorraca começou sua carreira de ator muito cedo, aos seis anos, em radionovelas da Record. Na TV, o ator começou em 1968, em 'Beto Rockfeller'.

Seu último papel em novelas foi em 'Novo Mundo', da Globo, neste ano.