Ilmar No BBB, campo-grandense faz planos caso ganhe R$ 1,5 milhão Estudos e ócio criativo fazem parte dos planos do brother

Na casa mais vigiada do Brasil os “brothers” já fazem planos caso ganhem R$ 1,5 milhão do programa, que é quanto a Globo paga para o vencedor. E o advogado Ilmar Renato, o Mamão tem ideias diferentes e que muitos de nós sonham: um ano de ócio criativo.

Após uma conversa no dia anterior onde ouviu sobre as viagens dos colegas de confinamento, Mamão brinca que se ganhar vai pegar uma parte do dinheiro e viajar. “Depois de ontem eu fiquei com inveja né, vou pegar e fazer uma viagem”, diz ele para os amigos na cozinha.

Então ele afirma que deixará o irmão cuidando do dinheiro, depois de dar uma casa para a mãe e que depois de um ano de ócio criativo, a centralização seria nos estudos. “Ah, eu iria terminar meu mestrado, terminar de escrever meu livro e fazer um doutorado na França”, afirma o advogado que está fazendo mestrado em Estudos Fronteiriços na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

Além disso, o ativista social já garantiu em outra conversa que daria R$ 150 mil, ou seja, 10% do prêmio para a AACC (Associação dos Amigos da Criança com Câncer) de Campo Grande, cidade onde mora. “Eu chegaria lá e perguntaria: o que vocês tem que fazer? Eu tenho R$ 150 mil e doaria”, garantiu.

E você? O que você faria com um R$ 1,5 milhão?