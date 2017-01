Fotografia No ofício desde os 15 anos, profissional transforma paixão em empresa de sucesso "Com 15 anos fiz meu primeiro trabalho independente. Achei um casal e avisei que estava adquirindo experiência e eles toparam a ideia"

A troca de olhares, um beijo, uma lágrima que escapa, abraços, sorrisos. Estes momentos únicos são a inspiração do empresário Ângelo Mariano, que investe no ramo da fotografia e vídeo de casamento desde os 15 anos de idade e, aos 19, já comanda dois escritórios no Mato Grosso do Sul e Paraná.



“Com 14 anos tive a oportunidade de auxiliar um profissional durante um casamento. Naquela ocasião eu vi o quanto esse momento é mágico e especial na vida das pessoas. Foi aí que nasceu a vontade de eternizar a magia do casamento”, relembra Mariano.



Empreendedor, o então adolescente decidiu investir e se profissionalizar. “Com 15 anos fiz meu primeiro trabalho independente. Achei um casal e avisei que estava adquirindo experiência e eles toparam a ideia. Eles amaram o trabalho. A partir daí comecei a estudar muito o vídeo de referências como Guilherme Coelho e Elton Sabatino, dois gênios no que se refere a vídeo de casamento”, conta.



Com os primeiros trabalhos em Ivinhema, Mariano adquiriu mais equipamentos e despontou no ramo. “Aos 17 eu já era referência na região pelo meu trabalho, fazia em torno de três a quatro eventos por mês”, detalha. Nesta época também foi necessário lidar com certos desafios, a exemplo da idade. “As pessoas se deparavam com um adolescente de 17 anos e perguntavam se o dono da empresa estava lá. Eu ia quebrando essa impressão com a experiência que já apresentava”, complementa.



Negócio em expansão



Foto: Divulgação

A dedicação de Mariano resultou na criação de dois escritórios, o primeiro em Ivinhema e o segundo em Santa Cruz de Monte Castelo, no Paraná, aberto há cerca de um ano. “Aos 18 anos, em janeiro de 2016, abrimos uma filial no Paraná, onde abrangemos a região noroeste do Estado. Agora, aos 19, sou muito grato a Deus e a todos os clientes que, mesmo com a pouca idade, confiaram o dia mais especial da vida em meu trabalho”.



Com o crescimento do negócio, a Monte Castelo Produtora agrega uma equipe que conta com um funcionário fixo e a contratação de freelancers, dependendo da necessidade do evento atendido. “Chegamos a contratar cinco pessoas por evento. Além disso, a empresa ganhou um tom meio familiar. Conto com a colaboração da minha mãe, tios e minha prima”, descreve Ângelo Mariano.



O jovem conta que continua a estudar e investir. Uma das novidades apresentadas aos clientes é o same day edit (edição no mesmo dia). A estética deste tipo de vídeo lembra um pequeno documentário e consiste na gravação de depoimentos e flashs marcantes capturados nos preparativos e durante o casamento.



A edição e exibição são feitas em tempo de serem conferidas pelos noivos e convidados no momento da abertura da pista de dança. “É muito emocionante. Neste tipo de trabalho, temos uma equipe grande, pois levamos a ilha de edição para o salão de festas”, detalha.



Histórias para contar



A fisioterapeuta Tathiane Sales Cassemiro relata que a atenção aos detalhes fez a diferença na cobertura em vídeo de seu casamento com o esposo Júlio César: “ele (Ângelo) foi muito atencioso. Captou o que queríamos e o resultado foi surpreendente, emoção a mil”.



A cerimônia foi celebrada no último mês de setembro em Ivinhema e o casal optou pelo same day edit. “A emoção em vivenciar as imagens com os convidados foi incrível. Ver a emoção de cada um e ainda poder sentir o mesmo, sem palavras”, explica Tathiane.



Carol e Vinícius Figueiredo, também de Ivinhema, compartilham da mesma experiência. Ambos foram “conquistados” após a exibição de um pequeno teaser elaborado por Ângelo. “O que vimos já nos agradou muito”, afirma Carol. “O olhar que ele e a equipe tem conseguiu captar todo o sentimento de amor e alegria”, completou.



Para o jovem empresário, integrar a história de seus clientes é sua maior satisfação. “Eu trabalho com vídeo de casamento porque acho magnífico o êxtase do casal, da família, dos amigos. Creio que a melhor forma de eternizar meu nome é fazendo parte de momentos que são eternamente lembrados na vida das pessoas”, finaliza Ângelo Mariano. (Com assessoria).