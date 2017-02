BBB No primeiro paredão de Mamão, amigos se reúnem para torcer pelo brother

O brother Ilmar Renato, o Mamão enfrenta sua primeira berlinda e no primeiro paredão do representante sul-mato-grossense , a galera promete fazer igual na estreia e se reunir para assistir o programa ao vivo. A princípio a ideia é assistir no Bar Corbetta Peixe e Cia no bairro Coronel Antonino.

“Queremos reunir o máximo de pessoas para ir até lá e emanar energias positivas para o Mamão que enfrenta seu primeiro paredão. Apesar das votações fictícias de sites como a UOL e do próprio G1 mostrar a saída do Luiz Felipe, queremos estar juntos”, conta o amigo Heubert Morinigo.

A mãe de Ilmar, dona Dulce foi juntamente a irmã dele Kamila para o Rio de Janeiro, onde estará na plateia. Além disso, Mamão está contando com a união das torcidas dos brothers Marcos e Rômulo, companheiros de confinamento. “O #UniãoConfination que é uma forma que eles encontraram de se unirem mais lá dentro, e acabou juntando as torcidas aqui fora, está bem bacana de acompanhar e hoje vamos torcer por um bom resultado”.

O programa tem início às 22h20 no horário de Brasília e a transmissão ao vivo na Capital somente pelo sistema PPW (pacote comprado).