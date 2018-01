Carnaval Corumbá Numa das edições mais disputadas, concurso escolheu Corte de Momo 2018 de Corumbá

Foto: Anderson Gallo/Diário Corumbaense

Numa das edições com maior número de candidatos com experiência em comandar a folia popular, a eleição para a Corte de Momo do Carnaval de Corumbá 2018 foi uma das mais concorridas. O público lotou o Porto Geral, onde o palco da disputa foi erguido na área conhecida como “Ferradura”.

“É muito importante os investimentos, porém eles ainda ficam quase 90% voltados ao Poder Público. Investimos em média 3 milhões de reais sabendo que vão circular de 12 a 15 milhões de reais, o que é muito bom para o município porque esses empregos informais são uma oportunidade para as pessoas tirarem uma renda extra e colocarem as dívidas em dia. Alguns até guardam o dinheiro para se manter até a próxima festa”, avaliou o prefeito Marcelo Iunes ao incluir aí a programação pré-carnaval que já vem movimentando a cidade desde o início de janeiro com rodas de sambas e concursos como o da Corte de Momo.

Com nove candidatas à Rainha e sete concorrentes ao cargo de Rei Momo, o concurso avaliou simpatia, beleza e apresentação para as mulheres e apresentação e simpatia para os homens.

Na relação de concorrentes estava o experiente “Bolita”, Reginaldo Araújo Sena, que já foi eleito cinco vezes para comandar a maior festa popular da cidade; Douglas Vilalva de Oliveira, que viveu a experiência de ser Rei Momo de Corumbá em três carnavais passados; Milton José Duarte Nunes que foi monarca tanto da folia de Corumbá como de Ladário; e o Rei Momo do Carnaval 2017, Renan Júnior de Oliveira Paula que, conforme o edital do concurso deste ano, pôde se recandidatar ao cargo.

Entre as mulheres, utilizando da mesma possibilidade aberta pelo edital, a Rainha do Carnaval 2017, Raiane Oliveira de Paula também teve concorrentes com experiência em pertencer à Corte de carnavais passados como Jovelina Maria Pinheiro Andrade.

Após apresentações individual e coletiva, que contaram com torcidas que trouxeram faixas e algumas até fogos de artifício, os jurados mantiveram o foco nos quesitos e definiram os quatro integrantes da Corte de Momo 2018.

Os irmãos Renan Júnior de Oliveira Paula e Raiane Oliveira de Paula voltaram a compor a Realeza da Folia Corumbaense só que, desta vez, Raiane entregou a faixa de rainha para Elenina Paula de Souza da Silva. Raiane foi eleita a primeira princesa e Thalia Araújo a segunda princesa.

Com 294 pontos do júri, a Rainha Elenina contou ao Diário Corumbaense que não desistiu de seu sonho. “Ano passado concorri, mas não fiquei nem entre as três primeiras. Esse ano, cheguei à Rainha e estou muito feliz. Por isso convoco todo mundo para curtir e sambar muito porque é isso que importa”, declarou.

Dando continuidade ao seu reinado, Renan Júnior de Oliveira Paula conseguiu 197 pontos dos jurados e já avisou aos foliões. “É o segundo reinado e quero superar o de 2017 porque na minha corte, no meu reinado, a marca é a alegria. Não é à toa que Corumbá é detentora do melhor carnaval da região Centro-Oeste”, disse.

Ele afirma ser um “rei popular” e que a conquista do título seguido não se deve apenas a sua paixão pelo carnaval. “Isso é dedicação, sou um Rei Momo popular, estou dentro das comunidades carnavalescas, então tem todo uma preparação para isso e quem reconheceu foi o público”, falou a este Diário.

A escolha da Corte de Momo 2018, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação da Cultura e de Patrimônio Histórico de Corumbá, contou ainda com apresentação de passistas e casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira das escolas de samba Mocidade Independente da Nova Corumbá e Unidos da Vila Mamona; participação especial de Yara Volpe, miss Mato Grosso do Sul 2016 e do artista Arce Correia com a personagem Maria Quitéria.

Coroação

A Coroação da Corte de Momo, ato que marca oficialmente a abertura do Carnaval acontece, tradicionalmente, na quinta-feira, durante o Desfile de Fantasias. Esse ano, a data cairá no dia 08 de fevereiro, quando o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, passará simbolicamente a chave da cidade ao Rei Momo que tem a tarefa de comandar a folia até à Quarta-feira de Cinzas, dia 14 de fevereiro.