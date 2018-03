'O outro lado do paraíso': Clara vai desmascarar Renato, que revelará seu plano de matá-la

Foto: Raquel Cunha/Globo

Bianca Bin e Rafael Cardoso gravam a cena de "O outro lado do paraíso" em que Clara vai desmascarar Renato. Nos próximos capítulos da novela de Walcyr Carrasco, no dia do casamento, a mocinha descobrirá que o médico tentou matá-la.

Antes da cerimônia, ela mexerá numa pasta com documentos antigos do pai e encontrará uma foto dele com Renato, além de documentos que comprovam que os dois se conheciam.

Patrick (Thiago Fragoso), que estará com Clara, ligará para o hospício onde ela foi internada. Ele vai apurar que os médicos são informados das regras do local antes da admissão. Portanto, ficará claro que o vilão sabia, durante todo o tempo, que a mocinha seria jogada ao mar quando entrasse no caixão de Beatriz (Nathalia Timberg).

A neta de Josafá (Lima Duarte), então, se recusará a casar com Renato na frente de todos os convidados.

- Você quis me matar - acusará ela, para a surpresa geral.

Os dois logo deixarão a cerimônia e irão para a casa da milionária.

- Eu quero saber os motivos. Fui humilhado, na frente a toda cidade. Por que fez isso, Clara, se eu sempre te dei todo o meu amor? Por quê? - questionará Renato.

- Tira a máscara - pedirá a jovem, que mostrará a pasta com as provas.Beth (Gloria Pires) e Josafá, que também estarão presentes, ouvirão toda a história.

- Ele já conhecia o pai. Tem mais aqui. Essas notas, recibos... Mostre, Patrick - dirá Clara.

- Notas fiscais de compra de dinamite, em nome de Renato Sampaio - lerá o advogado.

- Era você quem comprava os explosivos que mataram meu pai. Meu pai estava certo que no terreno tinha uma mina de esmeraldas - continuará ela.

Renato acabará admitindo que conhecia o pai de Clara, mas argumentará que nunca cometeu qualquer crime. A mãe de Tomaz (Vitor Figueiredo) não dará ouvidos e relatará o que descobriu sobre o hospício:

- Eu não sei como não investiguei isso logo que voltei. Todo médico, quando admitido, recebe um livreto, onde tudo é explicado. Inclusive sobre os enterros, no mar. Você sabia que meu caixão seria jogado no mar, Renato. Você estava casado com a Lívia (Grazi Massafera) e sabia que, mais cedo ou mais tarde, os dois, juntos, iriam conseguir a guarda do Tomaz. Mesmo que não conseguissem, a Lívia é herdeira das esmeraldas, o Gael (Sergio Guizé) nunca foi bom em negócios. Um dia as esmeraldas viriam para você. Mas então você descobriu que eu estava viva.

Neste momento, o vilão revelará que sempre teve a ajuda de Sophia (Marieta Severo).

- Eu deveria ter imaginado que ela estava por trás de tudo isso - observará Clara.

- Ela me ajudou a entrar naquele hospício. Você estava insegura, desesperada. Foi fácil te convencer - responderá ele, acrescentando que só se aproximou da jovem para conquistar sua confiança. - Se não fosse essa maldita pasta, que eu nem imaginava que existia, agora estaríamos casados.

- Você ia conseguir tudo. Diga. Depois de casado comigo, com a guarda do meu filho e o controle das minas das esmeraldas, o que você ia fazer? Qual era o seu plano?

- Te matar - responderá o rapaz, que deixará Clara chocada.