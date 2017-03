Cultura Obra retrata realidade feminina em Mato Grosso do Sul

Reflexões sobre pesquisas que retratam as possibilidades vividas por mulheres em Mato Grosso do Sul estão na obra “Leituras sobre Mulheres: o fazer e o refazer de caminhos”, uma coletânea publicada pela editora UFGD em parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Os textos apresentam diferentes trajetórias e intervenções sociais, parte das personagens são assentadas em projetos de Reforma Agrária. “Nossa intenção é de organizar resultados de pesquisas com referenciais que possam servir como material pedagógico, subsidiando práticas educativas de professores em diferentes espaços educativos e sociais”, explica Alzira Salete Menegat, organizadora da obra, pesquisadora da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

“Acreditamos que a reunião de textos de diferentes autores e autoras com o tema relacionado às mulheres vivendo em diferentes cenários sociais de Mato Grosso do Sul poderá contribuir para o entendimento de situações vivenciadas por elas, como também subsidiar novos debates em torno de situações e de pessoas, as quais estão na construção de caminhos outros, visando até mesmo à superação da invisibilidade histórica a elas atribuída, e que ainda se mostra presente no tecido social brasileiro”, ressalta a pesquisadora.

Essa é uma obra com sujeitos e cenários sociais em transformação, se fazendo e se refazendo em trajetórias, situações e poderes diversos, fundamentais para o debate nos dias atuais, especialmente porque vivemos situações de avanços e recuos nos encaminhamentos para reorganização nas relações de gênero, que ora acenam para transformações, mas ora parecem recolher e encolher encaminhamentos, pertencimentos sociais de mulheres e de mudanças na estrutura da sociedade.

“As conclusões das pesquisas apresentadas na obra evidenciam o fato de as mulheres, com suas ações, colocarem em suspenso velhas práticas, encaminhando novas possibilidades para a construção de relações com equidade entre as pessoas. Essa tem sido uma caminhada de avanços e recuos, difícil de ser vivida e enfrentada até mesmo pelas mulheres, uma vez que as diferenças sociais e as exclusões de pessoas são decorrentes de processos sócio e historicamente construídos, sendo coletivamente propagados. Tais processos são estruturados de forma diferenciada em relação aos poderes e à inserção social, produzindo subjugo para com as mulheres”, explica Alzira.

Os capítulos da coletânea tratam dos seguintes temas:

Memórias de mulheres catadoras: do processo de invisibilidade à construção de novos (re)fazeres históricos | Luciana Codognoto da Silva

Pronaf-Mulher: instrumento de reconhecimento/fortalecimento da condição de mulheres trabalhadoras/administradoras de unidades produtivas em assentamentos de Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul | Alzira Salete Menegat

Mulheres assentadas: novas práticas em busca de transformações sociais | Mirian Jaqueline Toledo Sena Severo

Narrativas epistolares: cartas de mulheres migrantes em cena | Marciana Santiago de Oliveira

Tomar as noites e retomar nossos corpos! | Nathália Eberhardt Ziolkowski

A influência do interlocutor no discurso de mulheres e homens sem terra: uma análise de relatos de experiência pessoal | Juliane Ferreira Vieira

Acesse a página da editora da UFGD. A versão no formato PDF está disponível neste link.