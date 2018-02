Carnaval 2018 Orquestra Vai Quem Vem agita foliões no Sesc nesta quarta-feira O show terá início às 20h

A Orquestra Vai Quem Vem irá sacudir os foliões na noite desta quarta-feira (7) no Sesc Morada dos Baís. A orquestra percussiva marca os três anos de sucesso na festa carnavalesca dos campo-grandenses e tem arrastado multidões por onde passa. Os ritmos vão desde marchinhas, samba reggue, maracatu, carimbo e frevo. O show terá início às 20h.

Interagindo o público ao som que une metais e percussão, a Vai Quem Vem presenteia o público com grandes clássicos, em arranjos que vão de Ary Barroso, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Chico Science, e demais cancioneiros populares.

Com direção musical do percussionista Luiz Carlos Santana, a Orquestra Vai Quem Vem também traz composições de seus próprios componentes, como a conhecida “MARCHA FERVO DA VALU”, música oficial do tradicional “Cordão Valu” composta por Vinil Moraes e “PORRADA É SEMPRE NO MESMO LUGAR”, dentre outras.