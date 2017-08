Televisão Pabllo Vittar negocia participação especial em 'A Força do Querer'

Foto: Monica Imbuzeiro

Gloria Perez soltou no Twitter, no sábado (19), que Pabllo Vittar entraria para o elenco da novela "A Força do Querer", que ela atualmente escreve para a faixa das 21h da Globo.

Mesmo sem grandes detalhes, os fãs da cantora comemoraram: "Recorde de audiência, amore, anota!", escreveu uma internauta; "Gloria, só você mesmo para fazer tanta coisa boa em uma novela", comentou outro seguidor.

Segundo a Globo, Pabllo está negociando uma participação especial. As cenas ainda não foram enviadas para a produção, então não se sabe como Pabllo aparecerá.

A cantora teve um problema recente de saúde que a fez cancelar compromissos profissionais. Na sexta (18), Pabllo foi diagnosticado com uma infecção no dente do siso e só voltará a trabalhar no final do mês.