Arte Paloma Riani, diretora cionsagarada realiza workshop na Capital

Paloma Riani preparadora de elenco pioneira da televisão brasileira, realiza na Capital Workshop de Interpretação para TV.

A diretora de atores, preparadora de elenco e instrutora de elenco desde 1998.

São mais de 50 produtos, alguns premiados pelo EMMY, como Joia Rara e Caminhos das Índias, além de outras novelas de grande sucesso, dentre eles, Avenida Brasil, A Favorita, Cordel Encantado, O Clone, Araguaia, Cabocla e etc...

Inúmeras Séries e seriados, com destaque para Mad Maria, Amazônia e Presença de Anita.

No cinema, Olhos Azuis, Anjos do Sol, The Fates, Muitos Homens num só, preparando atores como, Alice Braga e Vladimir Brichta e preparou a atriz Patrícia Pillar no longa Zuzu Angel.

Trabalhou e trabalha com ateres consagrados. Além dos já citados, também com, Cléo pires, Bruno Gagliasso, Babu Santana, Ricardo Pereira e Sofia Servedira (ambos portugueses) Douglas Silva, Thiago Martins, Tiago Fragoso, Aline Moraes, Ana Beatriz Nogueira e Vanessa Giacomo além de desenvolver um trabalho especifico com crianças, destaque para mel maia e Bruna Marquezine.

De acordo com os preparadores o workshop visa trazer aos sul-mato-grossenses técnicas de atuação na área de interpretação voltada para TV, diferente daquelas que são aprendidas para o mercado da Capital. A fim de fazer com que os profissionais da área e demais pessoas, possuam conhecimento sobre o mercado da comunicação nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, onde concentram-se os maiores polos de comunicação. Além de proporcionar um possível direcionamento de carreira para aqueles que possuem interesse em prosseguir na área da atuação.

O curso acontecerá nos dias 06 e 07 de Maio os participantes terão uma carga horária de 16hs de trabalho com entrega de certificado, que será dividida em um treinamento que propõe o ato da criação por meio de textos, improvisos, gravação e análise das cenas. Além de receberem uma análise profunda sobre o mercado de trabalho e um direcionamento de carreira. (Com assessoria).