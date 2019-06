TEATRO Pantalhaços terá 19 espetáculos com atrações gratuitas de todo o país Mostra acontece em Campo Grande de 3 a 7 de julho

Foto: Larissa Pulcherio

A Mostra de Palhaços do Pantanal (Pantalhaços), acontece de 03 à 07 de julho na Capital. No início desta semana foram divulgados os nomes grupos e artístas de todo país selecionados para a sétima edição da mostra.

Ao todo, 19 espetáculos foram selecionados através de chamamento público e apresentarão de forma gratuita em Campo Grande.

O projeto foi contemplado com recurso do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), oriundo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

A Pantalhaços é uma mostra de palhaços idealizada e realizada pelo Circo do Mato em parceria com o Flor e Espinho Teatro, grupos de artes cênicas campo-grandenses. O festival tem como objetivo divulgar e fomentar o apreço pela arte da palhaçaria e também visa a formação de novos artistas, oferecendo oficinas ministradas por artistas profissionais.

É uma iniciativa de resistência e consolidação da arte do palhaço para promover o fomento e a difusão da palhaçaria, oportunizando a troca de conhecimento e experiências entre artistas/grupos com o público em geral e ainda, o reconhecimento da arte da palhaçaria, proporcionando à população acesso a esta arte, estimulando a formação de novos públicos.

Se apresentarão artistas de todo o Brasil, como Rainhas do Radiador, de São Paulo, Palhaça Brisa, de Minas Gerais, João Lima, da Bahia, e até artistas de outro país, como Maku e Tomate Clown, da Argentina. Mais informações e programação em breve na página do Facebook da mostra. Confira todos os artistas que se apresentarão abaixo:

ESPETÁCULO – GRUPO/ARTISTA – ORIGEM

A Andarilha - Rainhas do Radiador – SP;

Ambulante – Cia Arte Negus – MS;

Animo Festas - La Cascata Cia Cômica – SP;

Brisa’s Beach - Palhaça Brisa – MG;

Circo dos Irmãos Saúde - Circo Teatro Artetude – DF;

Cirdo do Só Eu – Ésio Magalhães – SP;

Clov”s o Internacionável - Teatro Lá nos Fundos – SC;

Cola Shows - As Inigualáveis Irmäs Cola – SP;

Compilação Suno – Cia Suno – SP;

Delírios de Nitos e outros Davaneios – Palhaço Nito – MS;

Metro y Medio – Maku – Argentina;

O Circo de um Homem Só – João Lima – BA;

Picadeiro Mágico - Top Circo – MS;

Piruá de Circo - Tropa Trupe – RN;

Tomate, puro tomate - Tomate Clown – Argentina;

Tradicional Pocket Show - Circo Le Chapeau – MS;

Travessias - Seres de Luz Teatro – SP;

Trem de Doido – Palhaço Gabinete – MS;

Xulé à La Carte - Trupe Arlequin – PB.