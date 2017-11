Paola Oliveira será mulher de Roger Abdelmassih em série da Globo

Nem bem deixou a policial Jeiza de A Força do Querer, Paolla Oliveira já se prepara para o próximo trabalho: viverá a segunda mulher de Roger Abdelmassih (Antonio Calloni) em Assédio, série da Globo sobre o médico condenado por abusar sexualmente de pacientes. Casada com Rogério Gomes, o Papinha, o diretor de seu último trabalho, a atriz diz que não vê problema com a diferença de idade (ele, 56; ela, 35), “desde que o parceiro tenha o mesmo ritmo e as mesmas vontades”. Capa da revista VIP de novembro, nas bancas na sexta-feira 3, Paolla confessa: é amante das bebidas. “Principalmente uísque. Fui até para a Escócia para aprender mais. Não sou chegada em drinques porque aquilo de que gosto — cerveja, uísque e vinho — não se mistura. O.k., gosto também de uma cachacinha.” Tudo com moderação, é claro.