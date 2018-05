Famosos Para ficar perto de Marquezine, Neymar investe milhões em mansão no Rio Emerson Sheik e o encarcerado Sérgio Cabral (atualmente residindo em Bangu), tem imóveis no condomínio.

O casal "BruMar". Foto: Reprodução/Instagram

No início de março, após operar o pé direito, Neymar deixou o hospital, em Belo Horizonte, e foi direto para sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul fluminense, acompanhado de Bruna Marquezine. Esse foi o jeito encontrado pelo craque para ficar mais perto da namorada carioca. A atriz tem gravado com frequência a novela "Deus Salve O Rei" nos estúdios Globo, o que a impede de fazer viagens longas para encontrar o amado.

Enquanto se recupera, Neymar tem investido em sua mansão e recebido seus "parças" por lá para partidas de pôquer, churrasco e banho de piscina. A casa, avaliada em R$ 28 milhões, foi comprada por R$ 22 milhões em 2016 pelo jogador, que recentemente adquiriu também um terreno vizinho para aumentar a área.

O imóvel tem seis suítes, heliponto, spa com jacuzzi, campo de futebol e espaço gourmet. Não bastassem estas comodidades, pertence ao condomínio Portobello, que oferece serviços luxuosos de resort aos proprietários das mansões, como cachoeiras, trilhas ecológicas, quadras de tênis, vôlei de praia, aeroporto particular, entre outros.

As suítes da casa de Neymar têm vista privilegiada para a imensa área verde da região. A sala principal, decorada com vários sofás brancos, tem uma mesa de jantar com 14 lugares. A mansão do jogador do Paris Saint Germain possui ainda adega climatizada, sala de TV, área de lazer com mesa de sinuca e academia.

Emerson Sheik tem uma mansão no mesmo condomínio e o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, preso em Bangu, também é dono de um imóvel avaliado em R$ 8 milhões.

Sergio Wajsros, diretor de operação da Bossa Nova Sotheby's International Realty, empresa que vende imóveis no local, afirma que os terrenos possuem 4.000 m² e podem estar localizados no canal interno do condomínio ou na praia, região chamada de "ilha".

"As casas do Portobello têm entre quatro e seis suítes e seus preços de venda podem variar entre R$ 5 e 20 milhões, dependendo da construção, arquitetura, tamanho e amenities de cada residência", diz, citando o termo em inglês para comodidades, que podem ser infinitas. "Algumas podem ter seu preço aumentado quando são vendidas com toda a mobília".

Em uma busca rápida em um site de vendas de imóveis, é possível encontrar casas no condomínio de R$ 10 milhões, com seis suítes, 12 vagas de garagem e dois pavimentos, em um terreno de 2600 m². Por valores mais "em conta", no entanto, é possível ser vizinho do craque em uma casa com cerca de 800 m², cinco suítes, três vagas de garagem, churrasqueira, closet, cozinha americana, entre outras amenities. Nesse caso, o preço cai para R$ 5 milhões.