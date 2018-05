Revelação 'Para mim, a culpa era minha', diz Maria Rita sobre morte de Elis Regina

A cantora Maria Rita. Foto: Divulgação.

Maria Rita, de 40 anos, falou sobre como encarou a morte da mãe, a cantora Elis Regina, em entrevista ao programa "Vai Fernandinha", do Multishow. Ela disse que não foi fácil lidar com a perda quando ainda era criança.

"A cabeça louca da criança que perde a mãe aos 4 anos não fica bem, fica zoada. Na minha cabeça, a culpa era minha. Com essa idade, não tinha maturidade para entender o que acontecia em volta. Eu digeri estranho, transformei mais estranho ainda e virei obcecada por estudos. Eu ia bem na escola para sumir, não queria dar trabalho. Sempre fui nerdzinha, meu pai me dava bronca, dizia: 'vai brincar lá fora'", afirmou.

A cantora disse que a comparação com a mãe foi difícil no início. "Quero que se emocionem comigo, não porque fiz algo parecido com outra. Sofri a pancadaria logo que comecei a cantar, de imitar a mãe. Isso foi muito cruel", desabafou.