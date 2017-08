Justiça Patrícia Poeta processa empresa por usar sua imagem em propaganda 'Não tomei cactinea e nenhum desses produtos', escreveu jornalista, em rede social

A apresentadora da Rede Globo, Patrícia Poeta. Foto: Reprodução/Web

Patrícia Poeta, apresentadora do "É de casa", entrou na Justiça contra a empresa Nutreo Comércio Produtos Homeopáticos, que produz o emagrecedor "Cactinea".

A jornalista, que participou de uma audiência de conciliação nesta terça-feira (22), alega que sua imagem foi usada indevidamente para fazer propaganda do produto, que ela nunca fez uso.

"De uns tempos pra cá, tenho recebido milhares de mensagens e perguntas de muitos de vocês, já que tem gente se aproveitando e usando minha imagem na internet pra vender remédios pra emagrecer. NÃO tomei cactinea e nenhum desses produtos ditos "milagrosos". Sequer conheço eles e fico preocupada ao saber que muitos de vocês compram esses medicamentos acreditando que tomei eles de fato", escreveu, em seu Instagram.

O advogado da Nutreo, Carlos Arthur Ferrão Junior, disse ao UOL que a empresa é tão vítima quanto Patrícia Poeta, já que muitas farmácias de manipulação usam o nome da marca "Cactinea" indevidamente.

"Não existe nenhuma ligação da nossa empresa com o ocorrido. Nós, na verdade, somos tão vítimas do abuso de imagem como ela. No nosso site oficial não existe nada que remetesse a Patrícia Poeta", afirmou o advogado da empresa.